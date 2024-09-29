Huawei yöneticisi Han Boxiao, yeni amiral gemisi telefonlarından olacak X200'ün tasarımını paylaştı. Telefonun, X100'e kıyasa büyük değişikliklere uğradığı görüldü.

vivo, 14 Ekim günü X200 isimli yeni amiral gemisi telefonlarını bizlerle buluşturacak. Bu cihazlar hakkında şu ana kadar birçok bilgi ya sızmış ya da şirket tarafından paylaşılmıştı. Şimdi ise standart modelin tasarımı konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

vivo'nun Ürün Yöneticisi Han Boxiao, X200 modelinin ön tasarımını resmen bizlerle buluşturdu. Cihazın önceki nesil X100 ile yan yana nasıl duracağı da ortaya çıkmış oldu. Arada önemli farklar olduğu görüldü.

X200 böyle gözükecek

*X100 (sol), X200 (sağ)

Görsellere baktığımızda telefonun tasarım değişikliğine uğrayacağını görebiliyoruz. Önceki modelin aksine bu seride daha iPhone modellerini andıran hem kavisli detaylara hem de düz kenarlara sahip bir ekran tasarımı karşımıza çıkacak.

En çok dikkat çeken kısımlardan biri ise ekran çerçeveleri. Öyle ki X200 modelinde çerçevelerin ultra ince olabileceğini görebiliyoruz. Hem bu hem de genel ekran yapısıyla daha şık görünüme sahip bir telefon olduğunu söylemek mümkün. Kesinlikle daha premium ve daha sağlam duruyor. Baxiao da elde çok daha iyi his veren bir cihaz olacağının altını çiziyor. Telefonun mavi, siyah, titanyum ve beyaz renk seçenekleriyle geleceğini belirtelim.

*vivo X200'ün daha önce paylaşılan arka tasarımı

Baxiao, birkaç gün önce cihazın arka tasarımını da paylaşmıştı. Orada da ortada yuvarlak bir ada içinde yer alacak 3’lü kamera kurulumuyla geleceği görülmüştü. Ayrıca okyanusu andıran dalga şeklindeki detayları da dikkat çekmişti.

X200 modelinde Dimensity 9400 yonga seti, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar çıkan depolama bekliyoruz. Arkada 50 MP ana, 50 MP ultra geniş ve 50 MP telefoto kamera bulunacak. Telefonun 90W hızlı şarj destekli 5700 mAh’lik bataryayla geleceğini de ekleyelim. Yani tasarımdan teknik özelliklere kadar her açıdan iddialı bir telefon olacak.