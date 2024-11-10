vivo'nun yeni amiral gemilerini içeren vivo X200 serisinin global lansman tarihi vivo'nun Malezya ayağı tarafından sızdırıldı.

vivo X200 serisi her ne kadar Çin'de tanıtılsa da globale ne zaman geleceği belirsizdi. Bugün ise yeni bir sızıntı sonucu global lansman tarihi belli oldu.

vivo X200 serisi global lansmanı 22 Kasım'da gerçekleşecek

Geçen ay Çin’de tanıtılan vivo X200 serisi, artık uluslararası pazarda kullanıcılarla buluşmak için gün sayıyor. vivo’nun Malezya kolu, sosyal medya hesaplarından yaptığı tanıtımlarda vivo X200 serisinin tanıtım tarihini paylaştı ve bu tarih aynı zamanda merakla beklenen serinin global lansmanına işaret ediyor.

Paylaşımda yer alan tarihe göre vivo X200 serisi globalde 22 Kasım tarihinde kullanıcılara buluşacak. Seri, standart vivo X200, X200 Pro ve X200 Pro Mini modellerinden oluşuyor.

vivo X200 serisi neler sunuyor?

Teknik özelliklere değinecek olursak vivo X200 modeli, 6,67 inçlik OLED ekranında 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık gibi iddialı özelliklerle gelecek. X200 Pro modeli ise benzer bir ekran teknolojisini 6,78 inç boyutunda sunarken, ek olarak ekran altı ultrasonik parmak izi sensörüne sahip. Her iki telefonda da güçlü bir MediaTek Dimensity 9400 işlemci, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama desteği yer alıyor.

Kamera tarafında ise vivo X200, 50MP Sony IMX921 ana kamera, 50MP Samsung JN1 ultra geniş lens ve 50 megapiksel LYT-600 periskop lense sahip üçlü arka kamera ünitesine sahip. vivo X200 Pro ise 50MP LYT-818 ana kamera ile 200MP Samsung S5KHP9 periskop lens ile donatılmış. Her iki cihaz da geniş açılı çekimler için 50MP ultra geniş sensör kullanıyor ve 32MP selfie kamerası taşıyor.

Peki siz vivo X200 serisi ülkemizde satışa sunulursa satın almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.