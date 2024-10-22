vivo, X200 Ultra ile ilgili olduğu düşünülen bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda telefonun işlemcisinin Qualcomm Snapdragon 8 Elite olacağı ifade ediliyordu. İşte detaylar...

Çinli teknoloji devi vivo, son dönemlerde X200 serisi telefonlarıyla gündemde. Şirket, X200 ile X200 Pro'yu zaten duyurdu. Ancak serinin tamamlanması için X200 Ultra'nın da duyurulması gerekiyor. Sektör kaynaklarına göre bu akıllı telefon, gelecek yıl piyasaya sürülecek. Aslında bu beklenti yanlış değil çünkü şirket, benzer bir hamleyi X100 serisi için de yapmıştı.

vivo'nun resmî Weibo sayfasında yapılan bir paylaşım ise X200 Ultra ile ilgili dikkat çeken bir detayı gün yüzüne çıkardı. Firma, yakın gelecekte Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile çalışacak bir telefon duyuracağını açıkladı. İşte bu akıllı telefon, çok büyük olasılıkla X200 Ultra olacak.

İşte vivo'nun paylaşımı

vivo, şu ana kadar X200 Ultra ile ilgili hiçbir somut açıklama yapmamıştı. Ancak akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, X200 Ultra'nın 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera ve 200 MP periskop telefoto kamera ile donatılacağını söylemişti. Tüm bunlar doğrulanırsa vivo X200 Ultra, 2025'in en çok konuşulan Android telefonlarından bir tanesi olacaktır.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite özellikleri için:

Ancak fazla sevinmemek gerekebilir. Zira vivo, X100 Ultra'yı sadece Çin pazarında satışa sunmuştu. Eğer yine aynı durum gerçekleşirse vivo X200 Ultra'yı hiçbir zaman göremeyebiliriz. Bakalım şirketin 2025 yılı stratejisi nasıl olacak...