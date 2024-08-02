vivo'nun yeni amiral gemisi olacak X200 serisinin standart versiyonunun tasarımı, Pro modelin ise batarya detayları sızdırıldı. Eğer iddialar doğruysa her iki telefon da kullanıcılarını mest edecek.

Ülkemizde de en çok tercih edilen markalardan biri olan vivo, yeni amiral gemisi telefonları X200 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Ekimde tanıtılması beklenen cihazlardan sık sık da yeni bilgiler geliyor.

Bugün ise telefonların hem standart hem de Pro modeliyle ilgili detaylar geldi. Standart modelin tasarımı ortaya çıkarken Pro modelin ise bazı teknik detayları sızdırıldı.

vivo X200 böyle gözükecek

İlk olarak standart modele bakalım. Sızan fotoğraflardan telefonun ince çerçeveli, delikli ve kavisli bir ekran tasarımıyla geleceğini görebiliyoruz. Arkaya baktığımızda ise yuvarlak ve büyük bir kamera adası bizi karşılıyor.

Telefon, muhtemelen MediaTek Dimensity 9400 işlemciyle donatılmış olarak gelecek. Ekranın boyutunun 6,5 inç olması bekleniyor. Arkada ise 50 MP’lik bir ana kamera ve ona eşlik eden 3x optik yakınlaştırma destekli periskop telefoto kamera görebiliriz. Maalesef diğer detayları henüz belli değil.

X200 Pro, 6000 mAh bataryaya sahip olacak

Pro modelden gelen sızıntılara baktığımızda ise batarya tarafında önemli bir iyileştirmeyle karşılaşacağımızı görüyoruz. Digital Chat Station tarafından paylaşılan iddiada, 6000 mAh’lik bir batarya belirtilmiş. Önceki nesil olan X100 Pro’da 5400 mAh’lik batarya vardı.

Cihazda beklediğimiz diğer özelliklere bakacak olursak standart modelden biraz daha büyük 6,7 inçlik bir ekran görebiliriz. 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı da muhtemelen ekran özellikleri arasında yer alacak. Bu cihazın da kardeşi gibi Dimensity 9400’den güç alması bekleniyor. Kamerada ise 50 MP’lik Sony markalı ana sensör göreceğiz. Ona 200 MP’lik 3x optik zoom destekli periskop telefoto kamera eşlik edebilir.