vivo, ilk karma gerçeklik başlığını gelecek yıl piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket net bir şey söylememiş olsa da cihaz, Apple Vision Pro'ya rakip olacak.

Çinli teknoloji devi vivo, gelecek yıl gündeme bomba gibi düşecek gibi görünüyor. Zira şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Apple Vision Pro'ya rakip olacak bir karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığını açıkladı.

Aslına bakacak olursak vivo, bir süredir karma gerçeklik dünyasıyla ilgileniyor. Bu bağlamda; şirket 2019 yılında artırılmış gerçeklik sunan ilk akıllı gözlük modelini piyasaya sürdü. Ancak bu gözlük, vivo'nun 5G destekli modelleriyle çalışıyordu. Bu yüzden fazla ilgi görmedi. 2025 yılında piyasaya sürülecek karma gerçeklik başlığı, markanın tüm bunların ötesine geçmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Karma gerçeklik başlığının neler sunacağı belli değil

vivo, karma gerçeklik başlığını gelecek yıl piyasaya sürecek olsa da cihazın neler sunacağı tam olarak belli değil. Ancak bu belirsizliğin yıl sonuna doğru değişmeye başlayacağını düşünüyoruz. vivo ile ilgili yaşanacak sızıntılar, yaklaşmakta olan cihazla ilgili bilgiler sunmaya başlayacaktır.

vivo'nun karma gerçeklik başlığı planlarıyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.