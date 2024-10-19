vivo'nun yeni X200 serisi, şirketin önceki telefonlarına kıyasla ciddi bir satış başarısı gösterdi.

vivo'nun en yeni amiral gemisi serisi X200, piyasaya çıkışıyla birlikte büyük bir satış başarısına imza attı. Şirketin yaptığı resmî açıklamaya göre X200 serisi lansmanının ilk gününde toplam 2 milyar yuan’ın (281 milyon dolar) üzerinde satış elde ederek vivo'nun önceki tüm satış rekorlarını kırdı.

Şirketin elde ettiği bu etkileyici satış rakamı yalnızca X200 ve X200 Pro modelleriyle elde edilmiş durumda. X200’ün standart versiyonu 4,299 yuan’dan (yaklaşık 615 dolar) başlarken, X200 Pro modeli 5,299 yuan (yaklaşık 747 dolar) başlangıç fiyatına sahip.

Serinin bir diğer modeli olan X200 Pro Mini ise 25 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Şu ana kadar gelen taleplerin yoğunluğu göz önüne alındığında bu modelin de tıpkı diğer modeller gibi büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor. vivo’nun elde ettiği bu büyük gelir, markanın kullanıcılar nezdinde sağlam bir yere sahip olmayı başardığını gösteriyor.

vivo X200 serisi bu başarıyı nasıl elde etti?

X200 serisinin en önemli yeniliklerinden biri, MediaTek’in en yeni Dimensity 9400 işlemcisini kullanan ilk telefonlar olması. Performansın yanı sıra vivo’nun kamera teknolojisine yaptığı yatırımlar da bu başarının ana nedenlerinden biri. Şirket, ünlü lens üreticisi Zeiss ile ortaklık yaparak kamera performansını artırdı.

X200 Pro modeli özellikle kamerasıyla dikkat çekiyor. Telefon, 50MP Sony LYT-818 ana sensör, 200MP telefoto lens ve 50MP ultra geniş kamera ile donatılmış. X200 modeli ise Pro kadar iddialı olmasa da 50MP IMX882 ana sensör, 70mm telefoto lens ve 50MP ultra geniş kamera bulunan oldukça güçlü bir kamera sistemine sahip.

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