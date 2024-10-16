vivo, giriş seviye özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonu Y19s'i duyurdu. Bütçe dostu olması beklenen telefonun hangi ülkelerde satılacağı şimdilik belli değil.

Çinli teknoloji devi vivo, akıllı telefon kategorisindeki ürün gamına yeni bir üye daha ekledi. Şirket, "Y19s" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu sessiz sedasız duyurdu. Peki vivo Y19s, tüketicilere neler sunuyor?

6.68 inç boyutlu bir ekranla donatılan vivo Y19s, HD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunuyor. Üstelik bu ekran 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Ekrandaki deliğe yerleştirilmiş selfie kamera ise 5 MP çözünürlük vadediyor.

Karşınızda vivo Y19s

Unisoc T612 işlemciden güç alan vivo Y19s, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirildi. Telefonun 5.500 mAh kapasiteli bataryası bulunurken, işletim sistemi cephesinde de Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 arayüzünü görüyoruz. Cihazın ultra zorlu koşullar için MIL-STD-810H sertifikasına sahip olduğu bilgisini de paylaşalım.

vivo Y19s'in arka kısmına baktığımızda dikey olarak konumlandırılmış ikili kamera kurulumunu görüyoruz. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise ana kamerayı desteklemek için kullanılıyor ve 0,08 MP çözünürlük değerine sahip.

vivo Y19s teknik özellikleri:

Ekran 6.68 inç LCD, HD+, 90 Hz, 1.000 nit İşlemci Unisoc T612 RAM 6 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 50 MP + 0,08 MP Batarya 5.500 mAh (15W) İşletim Sistemi Android 14 (FunTouchOS 14)

vivo Y19s için fiyat açıklaması yapılmadı. Telefonun hangi pazarlara ulaşacağı da şimdilik belli değil.