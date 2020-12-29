vivo X60 Serisi Akıllı Telefonlar Tanıtıldı

vivo, amiral gemisi modelleri olacak X60 ve X60 Pro modellerinin lansmanını gerçekleştirdi. Samsung Exynos 1080 işlemcisine sahip ilk akıllı telefon modelleri olarak karşımıza çıkan X60 serisi, farklı donanım seçenekleriyle birlikte Ocak ayında Çin'de satışa sunulacak.

Çin merkezli bir akıllı telefon markası olan vivo, uzun zamandır beklenen vivo X60 ve vivo X60 Pro model akıllı telefonlarını tanıttı. Her iki model de sahip olduğu bazı özellikler sayesinde dikkat çekmeyi başardı.

vivo X60 ve X60 Pro, Samsung Exynos 1080 işlemciye sahip ilk akıllı telefon modelleri olarak tarihe geçti. Serinin en üst modeli olan X60 Pro+'ta ise Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti kullanılacağı açıklansa da vivo, bu modelin ilerleyen tarihlerde tanıtılacağını duyurdu. Markanın amiral gemisi niteliğindeki bu modeller, farklı donanım seçenekleriyle satışa sunulacak.

Tasarım

vivo X60 model akıllı telefon, markanın önceki modellerinde sahip olduğu tasarımla son derece benzerlik gösteriyor. Ancak X60 Pro, diğer modellere göre daha kavisli bir tasarıma sahip.

vivo, her iki modelde de 6,56 inç boyutlarında ekran kullanmış. 120 Hz yenileme hızı sunan bu AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlüğe sahip. Ekran, aynı zamanda HDR10+ özelliğine, 240 Hz örnekleme hızına ve p3 renk yelpazesine sahip. Ayrıca her iki modelde de ekranın alt kısmına parmak izi okuyucu sensörü yerleştirilmiş.

Performans

Daha önce de belirttiğimiz gibi vivo x60 serisi, Samsung Exynos 1080 yonga setine sahip olan ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. vivo x60, iki farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak. İlk seçenek 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunarken, bir üst seviyede 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuluyor. vivo X60 Pro ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile tek bir donanım seçeneği ile satışa sunulacak.

Kamera

vivo X60 serisinin en dikkat çekici özelliklerinden birisinin kamera grubu olduğunu söyleyebiliriz. X60 serisi, 32 megapiksel çözünürlüğe sahip ön kamerayla donatılmış. Serinin ana kamera grubu ise 3 farklı kameradan oluşuyor. Ana kamera, Zeiss marka olmakla birlikte 48 megapiksel çözünürlüğe sahip ve ƒ/1,6 diyafram açıklığı sunuyor. İkinci olarak nitelendirilen ultra geniş kamera, 120 derece görüş açısına ve 13 megapiksel çözünürlüğe sahip. Yine 13 megapiksel çözünürlüğe sahip olan üçüncü kamera ise 50 mm odak uzaklığına ve portre desteğine sahip.

vivo X60 ve X60 Pro özellikleri

İşlemci: Samsung Exynos 1080

RAM: 8 GB (yalnızca X60) / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 48 MP + 13 MP + 13 MP

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 4200 mAh (X60) / 4300 mAh (X60 Pro), 33 W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C

vivo X60 ve X6 Pro Fiyatı

vivo’nun yapmış olduğu açıklamaya göre X60 serisi Ocak 2021'den itibaren Çin'de satışa çıkacak. Daha önceki modellerin satışa çıkma aralıkları göz önünde bulundurulduğu zaman, her iki modelin de ocak ayından sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

vivo X60 modelinin en düşük donanımı, 3498 yuan (3937 TL), en yüksek donanımı ise 3998 yuan (4449 TL) satış fiyatıyla piyasaya sunulacak. vivo X60 Pro ise 4498 yuan (5062 TL) ile satışa çıkacak.