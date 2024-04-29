Çinli teknoloji devi vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Y18e"yi tanıttı. Bütçe dostu bir model olarak karşımıza çıkan vivo Y18e, günlük kullanım için ideal olan özelliklere sahip.
Çentikli bir tasarıma sahip olan vivo Y18e, 6.56 inç büyüklüğünde LCD ekranla donatıldı. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 90 Hz tazeleme oranı vadediyor. Ekrandaki çentiğe yerleştirilen selfie kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor.
Karşınızda vivo Y18e
vivo Y18e, MediaTek'in Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun RAM kapasitesi, depolama alanından alınan 4 GB kapasite ile genişletilebiliyor. Telefondaki 5.000 mAh batarya ise 15W şarj desteği sunuyor. İşletim sistemi cephesinde Android 14 tabanlı FunTouchOS 14 ile karşılaşıyoruz.
Telefonun arka kısmına baktığımızda birbirinden bağımsız olarak yerleştirilmiş bir çift kamera ile karşılaşıyoruz. Telefonun ana kamerası 13 MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise VGA çözünürlük sunuyor.
vivo Y18e teknik özellikleri:
|Ekran
|6.56 inç LCD, 90 Hz, HD+ (1612 x 720 piksel)
|İşlemci
|MediaTek Helio G85
|RAM
|4 GB (LPDDR4X) + 4 GB sanal RAM
|Depolama
|64 GB (eMMC 5.1)
|Batarya
|5.000 mAh
|Ön Kamera
|5 MP (f/2.2)
|Arka Kamera
|13 MP (f/2.2) + VGA
|İşletim Sistemi
|Android 14 (FunTouchOS 14)
vivo Y18e fiyatı:
vivo, Hindistan'da duyurduğu yeni akıllı telefonu için fiyat açıklaması yapmadı. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de şimdilik bilinmiyor.