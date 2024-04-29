vivo, bütçe dostu yeni telefonu Y18e'yi duyurdu. Günlük ihtiyaçları karşılayabilecek telefonun fiyatı açıklanmadı. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de belli değil.

Çinli teknoloji devi vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Y18e"yi tanıttı. Bütçe dostu bir model olarak karşımıza çıkan vivo Y18e, günlük kullanım için ideal olan özelliklere sahip.

Çentikli bir tasarıma sahip olan vivo Y18e, 6.56 inç büyüklüğünde LCD ekranla donatıldı. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 90 Hz tazeleme oranı vadediyor. Ekrandaki çentiğe yerleştirilen selfie kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda vivo Y18e

vivo Y18e, MediaTek'in Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun RAM kapasitesi, depolama alanından alınan 4 GB kapasite ile genişletilebiliyor. Telefondaki 5.000 mAh batarya ise 15W şarj desteği sunuyor. İşletim sistemi cephesinde Android 14 tabanlı FunTouchOS 14 ile karşılaşıyoruz.

Telefonun arka kısmına baktığımızda birbirinden bağımsız olarak yerleştirilmiş bir çift kamera ile karşılaşıyoruz. Telefonun ana kamerası 13 MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise VGA çözünürlük sunuyor.

vivo Y18e teknik özellikleri:

Ekran 6.56 inç LCD, 90 Hz, HD+ (1612 x 720 piksel) İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 4 GB (LPDDR4X) + 4 GB sanal RAM Depolama 64 GB (eMMC 5.1) Batarya 5.000 mAh Ön Kamera 5 MP (f/2.2) Arka Kamera 13 MP (f/2.2) + VGA İşletim Sistemi Android 14 (FunTouchOS 14)

vivo Y18e fiyatı:

vivo, Hindistan'da duyurduğu yeni akıllı telefonu için fiyat açıklaması yapmadı. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de şimdilik bilinmiyor.