OPPO, orta segment yeni telefonu A60'ı duyurdu. Günlük ihtiyaçlar için ideal olan telefon, nispeten uygun fiyatlı.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonu "A60"ı duyurdu. Orta segment bir telefon olarak karşımıza çıkan OPPO A60, nispeten uygun fiyatı ile tüketicilerin tercihi olmayı başaracak gibi görünüyor.

OPPO'nun yeni akıllı telefonu, 950 nit tepe parlaklık değeri ve 90 Hz tazeleme oranı ile desteklenen 6.67 inç IPS LCD ekranla donatıldı. HD+ çözünürlük desteği sunan bu ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda OPPO A60

OPPO A60, Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası 45W SuperVOOC hızlı şarj desteği sunuyor. İşletim sistemi cephesinde ise Android 14 tabanlı ColorOS 14'ü görüyoruz.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Yapay zekâ ile desteklenen bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor. Bu kamera kurulumu, orta segment ve uygun fiyatlı bir akıllı telefon için gayet yeterli.

OPPO A60 teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, IPS LCD, 950 nit, HD+ (1.604 x 720 piksel), 90 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 680 RAM 8 GB Depolama 128-256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (45W SuperVOOC) İşletim Sistemi Android 14 (ColorOS 14)

OPPO A60 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 215 dolar 8 GB + 256 GB 255 dolar

OPPO A60'ın hangi ülke pazarlarına sunulacağı açıklanmadı ancak şirket, A serisindeki bazı akıllı telefonları Türkiye pazarında satıyor.