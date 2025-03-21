vivo bütçe dostu Y serisine Y19e isimli yepyeni bir model ekledi. Cihaz, aşırı uygun fiyatıyla çok beklentisi olmayanlara yönelik düşük özellikli bir telefon olarak geliyor. bütçe dostu Y serisine Y19e isimli yepyeni bir model ekledi. Cihaz, aşırı uygun fiyatıyla çok beklentisi olmayanlara yönelik düşük özellikli bir telefon olarak geliyor.

Özellikle uygun fiyatlı telefonlarıyla tanıdığımız ülkemizde de başarılı bir şekilde faaliyet gösteren vivo, bütçe dostu Y serisine bir telefon daha ekledi. Şirket, Y19e ismini verdiği yeni cihazını tanıttı.

Y19e, aşırı uygun fiyatlı olması nedeniyle çok beklentisi olmayanlara yönelik bir model olarak geliyor. Çentikli ekran tasarımı ve biraz kalın çerçeveleri var. Arkada ise pil şeklinde adaya yerleştirilmiş 2’li kamera kurulumu görüyoruz.

vivo Y19e neler sunuyor?

vivo Y19e modelinde 6,74 inç boyutunda 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran görüyoruz. LCD panel kullanan bu ekran, HD+ çözünürlüğe sahip. Parmak izi sensörü ise yan tarafına yerleştirilmiş. IP64 dayanıklılık, yeşil ve gümüş renk seçeneklerini de ekleyelim.

Telefon, Unisoc T7225 işlemciden güç alıyor. Ona 4 GB’lık RAM ve 64 GB’lık depolama eşlik ediyor. Çok uygun fiyata satılan, giriş seviye bir telefon olduğu için bu kadar düşük özelliklerle gelmesi pek şaşırtıcı değil.

Arka tarafa baktığımızda 13 MP’lik ana kamera ve yardımcı sensör görüyoruz. Önde ise çentiğe yerleştirilen 5 MP’lik selfie kamerası var. Telefonun 15W destekli 5500 mAh bataryayla geldiğini ekleyelim. Tüm bunların yanı sıra şirket, uygun fiyatlı olmasına rağmen fotoğraflarda yapay zekâyla silme ve fotoğraf geliştirme özellikleri olacağını aktarmış.

vivo Y19e teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç, 90 Hz, HD+, LCD İşlemci Unisoc T7225 RAM 4 GB Depolama 64 GB Arka kamera 13 MP, yardımcı sensör Ön kamera 5 MP Batarya 5500 mAh (15W) İşletim sistemi FunTouch OS 14 (Android 14)

vivo Y19e fiyatı