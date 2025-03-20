vivo, yakında tanıtacağı X200 ailesinin yeni üyesi X200S'in resmî tasarımını paylaştı. Telefon, şık bir tasarım ve çok iddialı özelliklerle gelecek.

Vivo’nun nisan ayında Çin’de büyük bir etkinlik gerçekleştirmesi ve bu etkinlikte merak edilen birçok ürünü tanıtması bekleniyor. Bunlar arasında X200 amiral gemisi ailesinin yeni üyeleri de olacak. Ultra ve X200S modeli göreceğiz.

Şimdi ise vivo X200S hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, telefonun resmî görselini paylaşarak tasarımına ilk bakışı atmamızı sağladı.

vivo X200S böyle gözükecek

Paylaşılan görsele baktığımızda ilk olarak cihazın şık bir görünümle geleceğini görüyoruz. Hâlihazırdaki X200’ün kavisli ekranının aksine düz bir ekranla gelecek olması dikkat çekiyor. Görselde arabada olduğu da görülebiliyor. Bu da kablosuz şarj desteğiyle geleceğinin göstergesi. Dikkatimizi çeken son kısım ise ekranda görülen ultra sonik parmak izi sensörü.

X200S’te neler beklendiğinden de kısaca bahsedelim. Telefonun 6,67 inçlik, 1,5K, 120 Hz OLED ekranla geleceği söyleniyor. Dimensity 9400+ yonga seti, 16 GB RAM ve 1 TB’a çıkan depolama da göreceğiz.

ZEISS iş birliği devam edecek ve her biri 50 MP’lik 3’lü kamera kurulumu göreceğiz. Son olarak cihaz, 90W hızlı şarj destekli 6000 mAh’lik bataryayla gelebilir. Eğer tüm bunlar doğruysa ve fiyatı makul olursa gerçekten çok iddialı bir telefon olacağını söylemek mümkün.