Vivo Y21A Akıllı Telefonu Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde sızıntıları ile gündeme gelen Vivo V21A akıllı telefonu kullanıcıların beğenisine sunulmak için piyasaya sürüldü. Bu haberimizde sizlere akıllı telefonun özelliklerinden bahsedeceğiz.

Vivo Y21e akıllı telefonun kısa süre önce piyasaya sürülmesinin ardından Vivo, geçtiğimiz saatlerde Vivo Y21A, Y21 serisi bu akıllı telefonla sahalara geri döndü. Bu model, temel mobil işlemci setindeki farkı dışında, Y21 serisi akıllı telefonların diğerleri ile büyük ölçüde benzer bir tasarım ve özellikleri beraberinde getiriyor.

Vivo Y21A, HD+ ekran çözünürlüğü ve 60Hz tazeleme hızı sunan 6.51” IPS LCD ekran ile kutudan çıkarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. Özçekim ve video görüşmeleri için, akıllı ayrıca bir su damlası çentiği içine yerleştirilmiş 8 MP ön kamera kurulumu ile piyasaya sürüldü.

Vivo Y21A Y21 serisindeki diğer telefonlar gibi düşük ışıkta selfie sorununu çözdü

Vivo Y21A akıllı telefonunun arka kamerasına bakacak olduğumuzda; 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumunu barındıran kare şeklinde bir kamera modülü ile birlikte kutudan çıkıyor. Düşük ışıkta fotoğraf çekmeye yardımcı olmak için kamera dizisinin biraz altında bir LED flaş bulunacak. Vivo Y21A akıllı telefonun diğer özellikleri ise; microSD kart ile daha da genişletilebilen 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile birlikte sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 mobil işlemci tarafından destekleniyor.

Işıklarını açık tutmak için telefon, 18W hızlı şarj desteğine sahip bir 5.000 mAh batarya ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yazılım açısından, kutudan Android 11 tabanlı FuntouchOS 11.1 arayüzü ile birlikte çıkacak. Akıllı telefon 'Gece Yarısı Mavisi ve Elmas Parıltısı' renk seçenekleriyle sunuluyor. Ne yazık ki, telefonun fiyat etiketi ne olacak ve ülkemizde piyasaya sürülecek mi gibi sorulara bir yanıt gelmedi. Geldiğinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Vivo Y21A teknik özellikleri

Ekran: 6.51 inç IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5000

Bağlantı: 4G (çift SIM), çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1 arayüzü

Renkler: Gece Yarısı Mavisi ve Elmas Parıltısı

Boyutlar: 164.26 × 76.08 × 8.00 mm

Ağırlık: 182