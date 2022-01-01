Bütçe dostu akıllı telefonlarıyla bilinen Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y21T tanıtıldı. Cihazın özellikleri ve fiyatı da belli oldu.

Son zamanların en dikkat çeken markalarından Vivo tarafından üretilen akıllı telefonlar, diğer markalara nispeten uygun fiyatlı olması sebebiyle ülkemizde de oldukça rağbet gören bir marka. Vivo’nun 3 Ocak tarihinde Hindistan’da piyasaya sürmeyi planladığı yeni akıllı telefonu Y21T ise şimdiden Endonezya’da resmi olarak tanıtılmış durumda.

Ancak görünen o ki Y21T tamamen yeni bir akıllı telefon olmayacak. Gelen resmi bilgilere göre Y21T; yeni bir çip, yeni bir ekran ve yeni bir ön çekim kamerasına sahip güncellenmiş bir Vivo Y33s olacak.

Vivo Y21T, iki renk seçeneği ile gelecek:

Helio G80 SoC tarafından desteklenen Vivo Y33s’in aksine Y21T, Snapdragon 680 tarafından desteklenecek. 6.5 inç LCD, 6.51 inçe düşürülürken ve aynı şekilde çözünürlük de FullHD+'dan HD+'ya düşürüldü. Buna ek olarak NFC çipini bir kenara fırlatan Vivo, 16 MP ön çekim kamerası yerine de 8 MP bir ön kamera kullanmayı tercih etti. Vivo Y21T2de aynı zamanda 5.000 mAh batarya ve 18W şarj yer alıyor

AG Matte arka yüzündeki üçlü kamera sistemi ise 50MP birincil, 2MP makro ve 2MP derinlik birimlerinden oluşuyor. Öte yandan Vivo Y21T, tek bir 6GB RAM + 128GB depolama yapılandırmasıyla geliyor. Bunlardan ilki sanal olarak 2 GB, ikincisi bir microSD kart kullanılarak 1 TB'a kadar genişletilebiliyor. Endonezya’da çevrimiçi bir mağaza olan Shopee’de Gece Mavisi ve İnci Beyazı olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan Vivo Y21T’nin fiyatı ise 3.099.000 IDR (215 $/190 €), yani 2,864 TL’lik fiyat etiketine sahip. Akıllı telefonun resmi Türkiye fiyatı ise şimdilik belirsiz.

Vivo Y21T teknik özellikleri: