Samsung Galaxy S22 ve S22 Ultra’nın Görselleri Ortaya Çıktı

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S22’nin piyasaya çıkmasına az kaldı. Cihazın sahip olacağı görünüm ve bazı teknik özellikler bugün yayınlanan görseller sayesinde ortaya çıktı.

Şubat 2022’de alıcılarıyla buluşacak yeni serinin bugün basına yansıyan görselleri, renk çeşitliliği ve tasarımının yanı sıra Note serisine benzerliğiyle dikkat çekti. Yeni serinin şimdiye kadar sızdırılan görselleriyle Note serisinin devamı olacağı yönünde pek çok iddia vardı. Resmi olmasa da bugün yayınlanan görseller sayesinde S22 ile Note serisinin arasında tasarım anlamında ciddi farklar olmayacağı bir nevi kanıtlandı.

2022’nin ilk aylarından itibaren satışa sunulacak yeni seride Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus ve Samsung Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı model yer alacak. Heyecanla beklenen yeni akıllı telefon serisi hakkında şimdiye kadar bildiklerimiz şirketten şimdiye kadar sızdırılan bilgilerle şekilleniyor. Samsung’un Şubat 2022’de gerçekleştireceği UNPACKED etkinliğinde yapacağı Galaxy S22’nin tanıtımı ile merak edilen tüm sorular cevaplanmış olacak.

Samsung Galaxy S22 ve S22 Ultra nasıl görünecek?

Bugün görsellere göre Samsung’un S22 Ultra cihazı, bordo, yeşil, siyah ve beyaz renk çeşitliliğine sahip olacak. S-Pen desteğine sahip olacak cihazlarda metal bir çerçeve yer alacak. Cihazın sağında güç düğmesi ve ses tuşları yer alacak. Samsung, yakında piyasaya süreceği akıllı telefon serisi Galaxy S22, bir arada bulunan kameralar yerine bağımsız bir kamera sistemiyle karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S22 Ultra’da beklenen teknik özelliklerine bakıldığında kamera özellikleri dikkat çekiyor. İddialara göre cihazın 32 MP selfie kamerasının yanı sıra 108 MP+12 MP+12 MP+12 MP olmak üzere farklı görüş açılarına sahip toplamda 5 adet kamerası olacak.

Galaxy S22’de, merkezde yer alan bir selfie kamera ve 3 adet arka kamera yer alacak. Metal bir çerçeveye sahip olacak cihaz yeşil, pembe, altın sarısı, siyah ve beyaz renkleriyle alıcılarını bekleyecek. Exynos 2200 (bazı ülkelerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1) işlemciye sahip olacak seride tüm telefonlarda hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya yer alacak.