vivo Y300'ün lansman tarihi ve tasarım özellikleri sızdırıldı. Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 12GB RAM ve 512GB depolama alanı ile geliyor.

vivo, eylül ayında Y300 Pro'yu tanıttıktan sonra ekim ayında Y300 Plus'ı duyurdu. Şimdi ise vivo Y300'ün lansman tarihini ortaya çıktı.

Çinli teknoloji devi vivo, vivo India tarafından paylaşılan tanıtım videosunda vivo Y300'ün tasarımını ve renk seçeneklerini de gözler önüne serdi. Görünüşe göre vivo Y300, Eylül ayında çıkarılan vivo V40 Lite'ın bir versiyonu olabilir.

vivo Y300'ün dikkat çeken özellikleri

vivo Y300, Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 12GB'a kadar RAM ve 512GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Cihaz aynı zamanda 6.67 inç büyüklüğünde FullHD+ 120Hz AMOLED ekrana ve altında parmak izi tarayıcısına sahip olacak. 5.000 mAh kapasiteli pili, 80W hızlı şarj desteği sunacak.

Y300 modelinin kamera özellikleri ise dikkat çekici. 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 32MP selfie kamerası ile donatılan vivo Y300, IP64 sertifikası ve stereo hoparlörler gibi özelliklerle geliyor olacak.

vivo, Y300 modelinin lansman tarihi ise 21 Kasım olarak belirlendi. Y300 modeli ile ilgili tüm detaylar şimdiden merak konusu oldu.