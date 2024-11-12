vivo, günlük ihtiyaçları karşılayabilecek kapasiteye sahip yeni akıllı telefonu "Y18t"yi duyurdu. Telefon, piyasaya sürüldüğü ülkelerde ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, adını ilk kez birkaç ay önce duyduğumuz yeni akıllı telefonu "Y18t"yi duyurdu. Aşırı uygun fiyatlı telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki vivo Y18t, tüketicilere neler vadediyor?

vivo'nun yeni akıllı telefonu, 6.56 inç boyutlu bir LCD ekran ile donatıldı. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 90 Hz tazeleme oranı ve 840 nit tepe parlaklık değerine sahip. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü yan panele monte edilmiş durumdayken selfie cephesinde 8 MP çözünürlük sunan bir sensör görüyoruz.

Karşınızda vivo Y18t

Unisoc T612 işlemciden güç alan telefon, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirildi. Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 arayüzü ile çalışan telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 15W şarj desteğine sahip.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 0.08 MP yardımcı kamera yer alıyor. Gelişmiş yapay zekâ özellikleri, tahmin edebileceğiniz üzere bu akıllı telefonda bulunmuyor.

vivo Y18t teknik özellikleri:

Ekran 6.56 inç, HD+, 90 Hz, LCD İşlemci Unisoc T612 RAM 4 GB (LPDDR4X) Depolama 128 GB (eMMC 5.1) Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 0.08 MP İşletim Sistemi Funtouch OS 14 (Android 14) Batarya 5.000 mAh (15W)

vivo Y18t fiyatı: