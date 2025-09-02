vivo, bütçe dostu yeni telefonu Y500'ü tanıttı. Cihaz, çok pahalı olmamasına rağmen 8200 mAh'lik dev batarya başta olmak üzere dolu dolu özelliklerle geliyor.

Ülkemizde de çok satmayı başaran akıllı telefon devi vivo, her bütçeye uygun telefonlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, en sevilen serilerinden olan Y serisine yepyeni bir model ekledi. Y500 ismiyle gelen uygun fiyatlı yeni telefonunu resmen tanıttı.

vivo Y500 modeli, bütçe dostu bir telefon olsa da çok dikkat çeken özelliklerle geliyor. Bunlardan belki de en öne çıkanı âdeta akü gibi bataryası. Cihazın önde ince çerçeveli delikli ekran ve arkada yuvarlak ada içine yerleştirilen 2’li kamera kurulumuna sahip olduğunu belirtelim.

Karşınızda 8200 mAh bataryalı vivo Y500!

vivo Y500 modeli, 6,77 inç boyutunda bir AMOLED ekranla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1080 x 2392 (FHD+) piksel çözünürlükle geliyor. Maksimum parlaklığı 5000 nit olarak açıklandı. Boyutları 163,1 x 75,9 x 8,2 mm iken ağırlığı ise 213 gram.

Telefon, MediaTek’in orta segmentte bir işlemcisi olan ve günlük işler için yeterli performans sunabilen Dimensity 7300 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemciye 8/12 GB RAM seçenekleri eşlik ediyor. Depolama ise 128/256/512 GB olacak. Telefonun arkasında 50 MP’lik ana ve 2 MP’lik derinlik kamerası olduğunu belirtelim. Önde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Y500’ün en çok dikkat çeken kısmı, silikon karbon teknolojisi sayesinde karşımıza çıkan 8200 mAh’lik devasa bataryası. vivo’ya göre bu batarya, telefonun 18,4 saat boyunca hiç durmadan kullanılmasına imkân tanıyacak. Bataryanın 90W hızlı şarj desteğiyle geldiğini de belirtelim. Son olarak telefon, Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile kutudan çıkıyor.

vivo Y500 teknik özellikleri

Ekran İşlemci MediaTek Dimenstiy 7300 RAM 8/12 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) Ön kamera 8 MP (f/2.1) Batarya 8200 mAh (90W) İşletim sistemi OriginOS 5 (Android 15)

vivo Y500 fiyatı

vivo Y500'ün 8 GB + 128 GB'lık başlangıç versiyonu, 196 dolarlık fiyata sahip. En üst versiyon 12 GB + 512 GB ise 280 dolara satılacak.