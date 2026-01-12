Tümü Webekno
Ucuza Uzun Pil Ömrü, 12 GB RAM Sunan Telefon vivo Y500i Tanıtıldı

vivo, uygun fiyatlı yeni telefonu Y500i'yi tanıttı. Cihaz, uygun fiyata dikkat çeken özellikler sunuyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok ilgi gören bir akıllı telefon markası olmayı başaran Çin merkezli vivo, yeni modellerini bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Teknoloji devi, şimdi de uygun fiyatlı Y serisi modellerine yeni bir cihaz daha ekledi. Bu telefon Y500i ismiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

vivo Y500i modeli, uzun pil ömrü günlük kullanıma uygun ucuz telefon arayanlar için tasarlanan bir cihaz. Ön tarafında delikli ekran kullanıldığını görüyoruz. Arkada ise sol üst tarafta konumlandırılan bir kamera adası var.

vivo Y500i neler sunuyor?

viv

Telefonda 6,75 inç boyutunda LCD panel kullanılan bir ekran yer alıyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunarken 720x1520 piksel, yani HD+ çözünürlükle geliyor. Cihazın çok beklentisi olmayanlar için uygun işlemci Snapdragon 4 Gen 2 işlemciden güç aldığını görüyoruz.

Cihazın işlemcisi** 8 ve 12 GB RAM** seçenekleriyle eşleştirilmiş. 8 GB’lık versiyonda LPDDR4X RAM, 12 GB’lık’ta ise LPDDR4X RAM var. Depolama seçenekleri 512 GB’a kadar çıkıyor. vivo 500i’nin arkasında 50 MP’lik bir ana kamera ve yardımcı sensör görüyoruz. Önde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP’lik bir selfie kamerası var.

viv2

Telefonun en dikkat çeken özelliği şüphesiz bataryası. Öyle ki cihaz, 7.200 mAh’Lik 44W hızlı şarj destekli bir pil ile geliyor. Bu da uzun pil ömrü sunabilecek demek. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıktığını belirtelim. Diğer özellikleri arasında ise IP68/69 dayanıklılık, Bluetooth 4.2, çift bantlı Wi-Fi desteği gibi şeyler var.

vivo Y500i teknik özellikleri
Ekran 6,75 inç, HD+, 120 Hz, LCD
İşlemci Snapdragon 4 Gen 2
RAM 8/12 GB
Depolama 128/256/512 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.8) + yardımcı sensör
Ön kamera 5 MP (f/2.2)
Batarya 7.200 mAh (44W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

Versiyon Fiyatı
8 GB + 128 GB 210 dolar
8 GB + 256 GB 250 dolar
8 GB + 512 GB 280 dolar
12 GB + 256 GB 280 dolar
12 GB + 512 GB 315 dolar
