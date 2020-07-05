Vivo Y70’in Teknik Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz mayıs ayında Y70s modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi Vivo'nun Y70 adı verilen yeni akıllı telefon modeli Weibo'da ortaya çıktı. Yapılan paylaşımda cihazın teknik özellikleri ve fiyat bilgisi yer alırken lansman tarihine dair herhangi bir detay verilmedi.

Çinli teknoloji üreticisi Vivo, Y70s 5G’yi geçtiğimiz mayıs ayında piyasaya sürmüştü. Gücünü Samsung’un Exynos 880 yonga setinden alan akıllı telefon, özellikleriyle orta segmente oldukça iddialı bir giriş yapmıştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden şirket, şimdiyse Vivo Y70 olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

Henüz resmi olarak duyurulmayan akıllı telefon, bugün Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da ortaya çıktı. Yapılan paylaşımla birlikte işlemci, ekran, bellek ve fiyat gibi cihazla ilgili birçok detay da gün yüzüne çıkmış oldu. Dilerseniz gelin, sözü daha fazla uzatmadan Vivo Y70’te yer alması beklenen bu özelliklere ve cihazın fiyatına daha yakından göz atalım.

Vivo Y70’te yer alması beklenen teknik özellikler:

Donanım kısmından başlayacak olursak Vivo Y70, tıpkı serinin diğer üyesi Vivo Y70s’te de olduğu gibi gücünü Samsung’un Exynos 880 yonga setinden alacak. 2 GHz frekans hızına sahip 2 adet ARM Cortex-A77 ve 1,8 GHz’de çalışan 6 adet ARM Cortex-A55 çekirdekten oluşan bu yonga seti, grafik kısmında ARM Mali-G76 MP5 GPU kullanıyor. Bellek kısmındaysa 6 / 8 GB RAM ile 128 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor.

Ekran kısmından devam edecek olursak günümüz orta sınıf cihazlarının çoğunda olduğu gibi, bu telefonda da JDI tarafından üretilen FHD+ (2400 x 1080 piksel) bir panel görüyoruz. Boyut bilgisi paylaşılmayan ekranın, 60 Hz yenileme hızını destekleyeceği de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Arka tarafa geçtiğimizde, üçlü kamera kurulumunun cihazda yer aldığı iddia ediliyor. Bu kameralardan ilkinin 48 MP Samsung GM1 sensör, ikincisinin 8 MP ultra geniş açı ve sonuncusunun 2 MP derinlik sensörü olduğu, kameraya ek olarak cihazda 18 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh’lik bir bataryanın kullanıcıları karşılayacağı belirtiliyor.

Vivo Y70 fiyatı:

Weibo’da yaşanan sızıntıda, Vivo Y70’in fiyatına dair bilgiler de yer alıyor. Buna göre akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip varyantının yaklaşık 254 dolardan (1.744 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip varyantının ise yaklaşık 283 dolardan (1.942 TL) piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lansman tarihi hâlâ bilinmeyen cihazın, sızıntılar da göz önüne alındığında bu ay içerisinde piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor.