Vivo Z6 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Mobil sektörde son dönemlerin en önemli oyuncularından biri olan Vivo, dört arka kameraya sahip akıllı telefonu Vivo Z6 5G'yi tanıttı. Orta sınıfa konumlandırılabilecek olan bu telefon, özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Vivo, geçtiğimiz günlerde bazı özelliklerini resmi olarak onayladığı Vivo Z6 5G’yi bugün tanıttı. Orta sınıfa ait olan bu cihaz, şirketin aynı zamanda bu sınıftaki ilk 5G telefonu olmasıyla dikkat çekiyor. Telefonun Avrupa’da ne zaman piyasaya sürüleceğine dair net bir tarih vermeyen Çinli şirket, satışlara ilk etapta Çin’den başlanacağını ve daha sonrasında diğer pazarlara açılacağını belirtti.

6,57 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefon, bu ekranda 2400x1080p çözünürlük sunuyor. Telefonun, tasarım anlamında da oldukça hoş gözüktüğü söylenebilir. Bu noktada üç tarafı ince çerçevelerle kaplı olan Vivo Z6 5G, alt kısmında nispeten kalın sayılabilecek bir çerçeveyle birlikte %90,74’lük bir ekran/gövde oranı sunuyor. Tabii ki telefonda herhangi bir çentik bulunmamasının da bu oranda etkisi bulunuyor.

Vivo Z6 5G neler sunuyor?

Snapdragon 765G yonga setiyle çalışan Vivo Z6 5G, 'PC sınıfı' bir sıvı soğutma vadediyor. Bellek kısmına geldiğimizdeyse telefon, 6 veya 8 GB RAM seçenekleriyle birlikte 128 GB dâhili depolama alanına sahip. Telefonu arka tarafa çevirdiğimizde 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP’lik derinlik sensörünün yer aldığı ‘L’ şeklinde bir kamera modülü bizleri karşılıyor. Kameraların hemen yan tarafındaysa bir parmak izi sensörü bulunuyor.

Vivo’nun yeni akıllı telefonu, yazılım tarafına gelince Android 10 tabanlı Funtouch OS 10’u kullanıyor ve Multi-Turbo 3.0, Game Space 3.0 ve Game Box gibi bazı özelliklere de sahip. Öte yandan pil kısmında telefonu yarım saat içinde %70’e kadar şarj edebilen 44 Watt hızlı şarj desteği ve 5.000 mAh’lik bir batarya telefonda yer alıyor. Bununla birlikte telefonda 3,5 mm’lik kulaklık girişi de bulunuyor.

Vivo Z6 5G fiyatı:

Buzul mavisi, uzay grisi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan Vivo Z6 5G, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli için 330 dolarlık (2.058 TL) bir fiyat etiketine sahip. Bu noktada 2 GB ekstra RAM’e sahip model ise 373 dolardan (2.327 TL) satışa sunulacak. Şirket, telefonların 29 Şubat’tan itibaren Çin’de satışa sunulacağını duyurdu ancak Avrupa’da ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

Vivo Z6 5G özellikleri: