Xiaomi, alt markası Redmi'nin yeni cihazı Redmi K30 5G’nin duyurusunu 2019'un sonlarına doğru yapmıştı. Uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkan bu cihaz, Qualcomm'un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 765G'den güç alıyordu. Firma, duyurusunun üzerinden 3 ay bile geçmemiş olan cihazın bir versiyonunda indirime gitti.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, ürettiği akıllı telefonlarla dikkat çekerken alt markası Redmi ile de başarılı işlerin altına imza atıyor. Firmanın geçtiğimiz yılın sonunda duyurduğu Redmi K30 da bu başarılı işlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi K30, tanıtıldığı zaman dünyanın en ucuz 5G telefonu olarak lanse edilmişti. Henüz Türkiye'de satışı olmayan telefonun fiyatı 285 dolar (vergisiz 1.777 TL) ile 410 dolar (vergisiz 2.557 TL) arasında değişiyordu. Telefon henüz 3 ay önce duyurulmasına rağmen cihazın bir modelinde indirim uygulandı. Gelin fiyatlara daha yakından bakalım.

Redmi K30 5G'nin fiyatları:

Redmi K30 5G / 6 GB RAM + 64 GB: 285 dolar (yaklaşık 1.777 TL + vergiler)

285 dolar (yaklaşık 1.777 TL + vergiler) Redmi K30 5G / 6 GB RAM + 128 GB: 330 dolar (yaklaşık 1.915 TL + vergiler)

330 dolar (yaklaşık 1.915 TL + vergiler) Redmi K30 5G / 6 GB RAM + 256 GB: 370 dolar (yaklaşık 2.150 TL + vergiler)

370 dolar (yaklaşık 2.150 TL + vergiler) Redmi K30 5G / 8 GB RAM + 256 GB: 410 dolar (yaklaşık 2.557 TL + vergiler)

Yeni gelen fiyat güncellemesiyle birlikte Redmi K30 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu 43 dolar (268 TL) daha ucuza alınabilecek. Böylece cihazın yeni fiyatı yaklaşık 1.790 TL + vergiler olacaktır. Cihazın özelliklerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

Redmi K30 5G teknik özellikleri