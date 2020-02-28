Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, ürettiği akıllı telefonlarla dikkat çekerken alt markası Redmi ile de başarılı işlerin altına imza atıyor. Firmanın geçtiğimiz yılın sonunda duyurduğu Redmi K30 da bu başarılı işlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Redmi K30, tanıtıldığı zaman dünyanın en ucuz 5G telefonu olarak lanse edilmişti. Henüz Türkiye'de satışı olmayan telefonun fiyatı 285 dolar (vergisiz 1.777 TL) ile 410 dolar (vergisiz 2.557 TL) arasında değişiyordu. Telefon henüz 3 ay önce duyurulmasına rağmen cihazın bir modelinde indirim uygulandı. Gelin fiyatlara daha yakından bakalım.
Redmi K30 5G'nin fiyatları:
- Redmi K30 5G / 6 GB RAM + 64 GB: 285 dolar (yaklaşık 1.777 TL + vergiler)
- Redmi K30 5G / 6 GB RAM + 128 GB: 330 dolar (yaklaşık 1.915 TL + vergiler)
- Redmi K30 5G / 6 GB RAM + 256 GB: 370 dolar (yaklaşık 2.150 TL + vergiler)
- Redmi K30 5G / 8 GB RAM + 256 GB: 410 dolar (yaklaşık 2.557 TL + vergiler)
Yeni gelen fiyat güncellemesiyle birlikte Redmi K30 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu 43 dolar (268 TL) daha ucuza alınabilecek. Böylece cihazın yeni fiyatı yaklaşık 1.790 TL + vergiler olacaktır. Cihazın özelliklerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
Xiaomi Redmi K30'un İlginç Bir Sırrı Ortaya Çıktı
Redmi K30 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğünde
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- RAM: 6 GB veya 8 GB
- Depolama: 64 GB, 128 GB veya 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP Sony IMX686 + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP + 2 MP
- Batarya: 30 Watt hızlı şarj destekli, 4.500 mAh
- İşletim Sistemi: MIUI 11