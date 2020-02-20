Çinli teknoloji üreticisi Vivo, orta segmentteki 5G destekli telefonu Z6 5G'yi duyurdu. Yeni telefonunun tüm özelliklerini açıklamayan şirket, Z6 5G'nin Snapdragon 765G'den güç aldığını ve 44 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bir bataryasının olduğunu belirtti.

2019 yılında akıllı telefon sektöründe önemli işlere imza atan Vivo, yakaladığı başarıyı sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda yeni bir telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıkan Vivo, "Z6 5G" isimli telefonunu resmen duyurdu. Adından da anlaşılabileceği üzere 5G bağlantı desteğine sahip olan telefon, tasarım açısından da hayli konuşulacakmış gibi görünüyor.

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, Snapdragon 765G işlemcisinden güç buluyor. X55 5G modeme sahip olan telefon, 5G desteğini bu modem aracılığıyla sağlıyor. Pek çok özelliği şu an için açıklanmaya Z6 5G'nin 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryası bulunuyor ve bu batarya, 44 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

Vivo'nun orta segment yeni telefonu Z6 5G

Vivo Z6 5G'nin ekran boyutu, ekran çözünürlüğü, RAM ve depolama alanı kapasitesi ile kamera özellikleri açıklanmadı. Ancak telefonun genel görünümüne baktığımız zaman Z6 5G'nin delikli bir ekrana sahip olacağı ve tek bir ön kamerayla geleceği açıkça görülebiliyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise 3'lü kamera kurulumunu görebiliyoruz.

Telefonun kamera kurulumuna baktığımızda, tahmini olarak bir ana kamera, bir ultra geniş açılı kamera bir tane de makro kameranın olabileceğini söyleyebiliriz. LED flaş'ın hemen altında ise ToF sensörü olduğunu düşündüğümüz bir bölüm daha bulunuyor. Ancak şu an için bu kameraların çözünürlük değerlerini ve neler sunabildikleri konusunda yorum yapmak ne yazık ki mümkün değil.

Vivo X6 5G teknik özellikleri

Ekran: Açıklanmadı

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: Açıklanmadı

Depolama: Açıklanmadı

Arka Kamera: Açıklanmadı

Ön Kamera: Açıklanmadı

Batarya: 5.000 mAh (44 watt hızlı şarj desteği)

Bağlantı: 5G ...

Telefonun fiyatı şu an için bilinmiyor. Vivo yetkilileri, 5G destekli orta sınıf Z6 5G modellerinin 29 Şubat itibarıyla ön satışa çıkacağını açıkladılar. O gün geldiğinde, Z6 5G'nin tüm teknik özelliklerini ve fiyatının ne olduğunu öğrenme imkanı yakalayabileceğiz. Telefonun hangi ülke pazarlarında yer alacağı ise şu an için bilinmiyor.