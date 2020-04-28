Koronavirüs salgını sebebiyle gerekli olmadığı sürece evlerimizden çıkmamamız gereken şu günlerde şirketler çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor. İşte o şirketlerden bir tanesi de Vodafone oldu. Vodafone, fiber ev interneti kullanıcılarının yükleme hızını 4 katına çıkardıklarını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs, açıklanan resmi rakamlara göre dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 210 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine sebep oldu. Oldukça hızı şekilde yayılan bu virüsün daha da fazla yayılmaması için insanlara gerekli olmadığı sürece evlerinden çıkmamaları yönünde çağrılar yapıldı.

İnsanların evlerine kapanmak zorunda kaldığı şu günlerde bazı şirketler de çeşitli kampanyalar başlattı. Daha önce bazı internet servis sağlayıcıları, yükleme hızlarını artırarak kampanya yapan şirketler arasına girmişti. Bu şirketlerden bir tanesi de Vodafone oldu.

Vodafone, veri yükleme hızını artırıyor:

Şirket, yayınladığı açıklamada koronavirüsle mücadele döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ettiklerini dile getirirken "Evde kal" çağrılarına uyan müşterileri için kaliteli ve verimli internet deneyimi sunacak yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.

Vodafone, yeni kampanyası kapsamında hâlihazırda var olan ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme hızını 4 katına çıkardı. Bu sayede YouTube gibi çeşitli sosyal medya platformlarına video yükleyen, çevrimiçi oyun oynayan, dosya aktarımı yapan, canlı yayın gerçekleştiren veya video konferans yapan Vodafone kullanıcılarının veri yükleme süresi bir hayli kısalacak.

Şirket, müşterilerinin kullandıkları altyapılara göre kademeli olarak güncellemeler yapmaya başladı. Kullanıcılar, artırılan veri yükleme hızından 1 Haziran tarihine kadar yararlanabilecekler. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şirketin yeni kampanyasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu dönemde günlerini evde geçiren müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere yeni bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerimizin veri yükleme hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkarıyoruz. Böylece evden çalışan, uzaktan eğitim gören, online oyun oynayan ya da internete video yükleyen müşterilerimize daha kaliteli ve verimli bir ev interneti deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak önce dijital düşünerek herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”