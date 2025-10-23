Vodafone Türkiye'den 5G Açıklaması: 81 İlde En İyi 5G Deneyimi Sunulacak!

Geçen hafta gerçekleştirilen 5G ihalesinin ardından Vodafone Türkiye'den açıklamalar geldi. Şirket, 81 ilde en iyi 5G deneyimini sunmayı hedefliyor.

Önümüzdeki yıl itibarıyla ülkemizde kullanıma sunulacak 5G teknolojisinin ihalesi geçtiğimiz hafta resmen gerçekleştirilmişti. Vodafone da ihalede yaptığı yatırımla 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı. Toplam 627 milyon dolar ödeyerek 700 MHz ve 3.5 GHz frekanslarını alan Vodafone, 81 il ve 922 ilçede 5G hizmeti sunacak.

Vodafone, ihale sürecini ve yatırım hedeflerini Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla değerlendirdi. Toplantıda 5G’nin farklı kullanım alanları da sergilendi.

“İhalenin kazananı Türkiye oldu”

Aksoy, açıklamasında ihaleyi esas kazananın Türkiye olduğunu belirtirken şunları söyledi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve BTK başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu ihaleyi ülkemizin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Yetkilendirme ihalesinin esas kazananı tüm Türkiye oldu. Yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. İhalede ödediğimiz tutarla 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Ülkemize uluslararası yatırım getiren tek operatör olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Vodafone Türkiye CEO’su, ayrıca ihtiyaç duyulan frekansları da alabildiklerini aktardı: “Dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmek bizi memnun etti. Diğer tahsis edilen 3.5 GHz bandının %71’i ihale şartnamesiyle eşit olarak dağıtılmıştı. Bunun arkasındaki mantık, operatörlere ihtiyaç duyacakları yeterli frekansların rekabet gözetmeksizin verilmesiydi. Zira kamu politikası önce abonenin ihtiyacını gözetmekle sorumlu ve bu çerçevede güçlü bir 5G hizmeti için böyle bir eşit tahsiste bulundu. Geri kalan frekanslar için de her operatör kendi değer ve maliyet bileşenlerine, altyapısına ve ihtiyaçlarına göre tercihte bulundu. Bu sonuçla birlikte Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağlamış durumdayız. Deneyimlerimize ve iş planlarımıza dayalı miktarda frekansı elde ederek hedeflediğimiz pozisyona ulaştığımızı söyleyebilirim. ”

1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 5G deneyimi sunulmaya başlayacak

Aksoy, 5G teknolojisinin kullanım alanlarıyla ilgili de konuştu. Ülkemizde 5G’yi geniş kapsama ve yüksek kapasiteyle sunacak imkânlara sahip olduklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su, 5G’nin getirdiği hız ve kapasite artışını müşteri deneyimine yansıtacaklarını belirtti. 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamalarıyla müşterilere en iyi 5G deneyimini yaşatacaklarını ifade etti. Öte yandan Vodafone, dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip Türkiye’deki tek operatör olduğunun altını çizdi. Ayrıca son 5 yıldır 5G için yoğun bir biçimde hazırlandıklarını belirtti. Bu hazırlıklarıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“5G hazırlıklarına gerek özel izinlerle yaptığımız projelerle, gerekse sanayiye yönelik uygulamalarımızla uzun zaman önce başladık. 2021’de görme engelli gencimiz Bager Çalışcı ile Haluk Levent’i 5G üzerinden bir araya getirdik. Bager Muş’tan, Haluk Levent ise İstanbul’dan piyanonun tuşlarına basarak, 1400 km mesafeden birlikte piyano resitali gerçekleştirdi. 23 Nisan 2022’de dünyanın farklı yerlerinden çocukları Nil Karaibrahimgil ile aynı sahnede buluşturarak Türkiye'nin ilk canlı 5G hologram konserine imza attık.

5G’yi Vodafone Sultanlar Ligi maçlarında ve Milletler Ligi kapsamında Türkiye’de gerçekleşen milli maçlarda şahin gözü sistemine entegre ederek karşılaşmalar sırasında ortaya çıkan istatistik ve ölçümlerin anlık olarak erişilebilir olmasını sağladık ve hem salonda hem de ekran başında seyir zevkini artırdık. Malatya'nın Orduzu Köyü'nden genç voleybolcu kızlarımız ile Kadın Milli Voleybol takımımız arasında uzaktan bir 5G maçı organize ettik. Dünyada bir ilk olan Vodafone FreeZone 5G Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası’nın çeyrek final, yarı final ve final etapları, test izni kapsamında Vodafone 5G üzerinden Beşiktaş-Üsküdar vapur hattında FreeZone teknesinde oynandı. İstanbul Havalimanı, 3 büyük futbol takımımızın stadyumları ve TBMM gibi lokasyonlarda diğer operatörlerle birlikte 5G'yi kullanılabilir hâle getirdik.”

5G cihazların yaygınlaşması için çalışılıyor

Bunlara ek olarak Vodafone Trkiye CEO’su, marka iş birlikleriyle 5G uyumlu cihazlarda özel kampanyalar ve indirimler sunduklarını belirtti. Samsung, Tecno, OPPO, vivo, Nubia gibi markaların altını çizen Aksoy, 12 taksitle ilk 5G’li cihazı satan operatör olduklarını da vurguladı. Bu konuda hem fiyat hem de erişilebilirlik açısından avantajlar sunmaya devam edeceklerini de ekledi.

Son olarak sahadaki tüm ekipmanlarının 5G’ye hazır ve uygun olduğu açıklamalar arasında yer aldı. umlaut'un Nisan 2025’teki değerlendirmesinde Türkiye’de performansı en yüksek mobil şebeke olarak seçildiklerini vurgularken 5G ile de bu durumun devam edeceğini ifade etti.