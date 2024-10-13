Alman otomobil devi Volkswagen, Avrupa ve Çin'de düşen satışlarını yükseltmek için elektrikli araçlara odaklanıyor.

1970'lerde yaşanan petrol krizinde Volkswagen elektrikli araçlara odaklanma yolunu seçmiş ve Elektro Bus konsept aracını tanıtmıştı. Yine içten yanmalı motorlarla ilgili bir sorun yaşayan Volkswagen, bir kez daha çözümü elektrikli araçlarda arıyor.

Alman otomotiv devi, Avrupa'daki ve Çin'deki satışlarında büyük bir daralma yaşıyor. İçine düştüğü durumdan kurtulmak isteyen firma, uygun fiyatlı elektrikli otomobillere yönelmeyi planlıyor. Volkswagen Marka Şefi Thomas Schaefer, Alman basınına yaptığı açıklamada yeni, uygun fiyatlı elektrikli planlarını açıkladı.

Uygun fiyatlı modeller geliyor

Scheafer yaptığı açıklamada "Araçlarımızı kârlı şekilde üretebilmeli ve onları yollara uygun fiyatlarla çıkarabiliriz." ifadesini kullandı. Bu modellerden biri ID.2all hatchback olacak. Bu aracın üretim takvimi 50 aydan 36 aya indirilmişti. Geçtiğimiz yıl tanıtılan ID2.all konsept aracının 2025 yılında geleceği ve 25 bin eurodan ucuz olacağı ifade edilmişti.

Volkswagen CEO'su Larry Blume ayrıca 2025 yılında 22 bin eurodan ucuza satılacak bir elektrikli araca işaret etmişti. Öte yandan bu araçların hangi ülkelerde satışa çıkacağı ve ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi yok.

Elektrikli otomobillerin en önemli masraf kalemleri arasında batarya maliyetleri yer alıyor. Volkswagen ise Avrupa'daki bazı fabrikalarında ve Kanada'daki Ontario fabrikasında birleşik hücre teknolojisi üzerinde çalışıyor. Otomotiv devi böylece masrafları azaltmayı planlıyor.