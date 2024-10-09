Volkswagen Tayron Tanıtıldı: Türkiye'ye de Gelebilir

Volkswagen'in 7 koltuklu SUV modeli Tayron Avrupa'ya geliyor. Bu model 2025 başlarında ülkemizde de satışa çıkacak.

Alman otomotiv devi Volkswagen, Çin'e özel olarak Tayron adını verdiği bir model geliştirmişti. 2020 yılında da bu modelin Avrupa'da da satışa çıkabileceği iddia edilmişti. Aradan geçen dört yılda Volkswagen, iddiaları doğrulamış ve Tiguan Allspace'in yerini Tayron'a bırakacağını açıklamıştı. Bu değişimin zamanı geldi.

Volkswagen Tayron, Tiguan'dan daha büyük ancak Toureg'den daha küçük bir SUV ve iki aracın arasında yer alıyor. Avrupa'ya gelen modelin üç farklı donanım paketi olacak. Aracın Türkiye'de de 2025 yılının ilk çeyreğinden itibaren satışta olacağı belirtiliyor. Bu araç Almanya'da, Wolfsburg'daki fabrikada üretilecek.

İşte Tayron'un Özellikleri

Özellikler Life Elegance R-Line Koltuk Sayısı 5 veya 7 5 veya 7 5 veya 7 Ambiyans Işıkları 10 renk 10 renk 10 renk Koltuk Döşemesi Standart ArtVelours Eco ArtVelours Eco + isteğe bağlı deri Klima sistemi 3 bölmeli otomatik 3 bölmeli otomatik 3 bölmeli otomatik sıtmalı/Sıcaklık Kontrollü Koltukla Var Var Var Ses Yalıtımlı Camlar - Var Var Park Assist Pro - Opsiyonel Opsiyonel Motor Seçenekleri 150 bg - 272 bg 150 bg - 272 bg 150 bg - 272 bg Hibrit Seçenekleri eHybrid, eTSI eHybrid, eTSI eHybrid, eTSI Şanzıman 7 ileri otomatik DSG (ICE) 7 ileri otomatik DSG (ICE) 7 ileri otomatik DSG (ICE) Elektrikli Sürüş Menzili 100 km (eHybrid) 100 km (eHybrid) 100 km (eHybrid)

Tayron'un hibrit modelleri 6 ileri otomatik DSG, sadece içten yanmalı motora sahip versiyonları ise 7 ileri otomatik DSG şanzıman ile gelecek. Motor seçenekleri arasında şarj edilebilir eHybrid, yarı hibrit eTSI, iki adet turbo benzinli TSI ve iki adet turbo dizel TDI motor seçeneği bulunacak.

Yeni Tiguan'ın fiyatları 2,2 milyon TL ile 4,1 milyon TL arasında değişiyordu. Tayron da benzer bir fiyatlandırma ile karşımıza çıkabilir.