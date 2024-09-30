Volkswagen, agresif görünümlü araçlar üretmek istemediğini açıkladı. Şirkete göre araçların tasarımını dost canlısı yapmak varken tam tersine hiç gerek yok.

Otomobil üreticileri, normal tasarımlarının yanı sıra araba tutkunlarının çok daha fazla ilgisini çeken “agresif” olarak tanımayabileceğimiz daha sportif araçlarla da karşımıza çıkabiliyordu. Bu da kızgın gibi görünen farlar, büyük ızgaralar, kanatlar gibi özelliklerle yapılıyordu.

Ancak dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden olan Volkswagen, araçlarında agresif tasarımlar istemediğini açıkladı. Şirketin tasarım bölümünün başındaki isim Andy Mindt, Top Gear’a verdiği demeçte bu konuya değindi ve “çok agresif” görünen araçlara gerek olmadığını ifade etti.

Volkswagen'e göre dost canlısı tasarımlar varken agresif araç yapmak mantıksız

Mindt’e göre araçların tasarımının biraz daha dost canlısı olması hiçbir sorun teşkil etmiyor. Çok agresif görünüme sahip olmaları için de bir neden bulunmuyor. Bu yüzden de o tarz araçlar yapmaya hiç gerek yok:

“Çoğu insanın toplum içinde en havalı olmak veya en agresif görünmek istemediğine inanıyorum. Mutlu ve iyimser olmanın yanı sıra iyi bir dış görünüşe sahip olmak istiyorlar. Agresif olmanın gereği nedir? Amacımız iyi insanlar olmak.”

Volkswagen’in zaten “agresif” olarak nitelendirilebilecek araç sayısının az olduğunu biliyoruz. Şirket, birkaç istisna olsa da SUV modellerinden yakın zamanda piyasaya sürülen ve çok tatlı bir görünüme sahip olan ID. Buzz’a kadar birçok modelinde genellikle daha dost canlısı, herkese hitap eden tasarımlar seçiyor. Daha sportif GLI ve GTI modellerinde bile öyle çok agresiflik yok. Mindt’in açıklaması da neden böyle araçlarla karşımıza çıktıklarını bizlere gösteriyor.