  1. Webtekno
  2. Otomobil

Volkswagen, Araba Fiyatlarına Sessiz Sedasız Zam Yaptı: İşte Aralık 2025 Güncel Fiyatları!

Volkswagen, aralık ayının ortasında sessiz sedasız zam yaptı. Şirketin hem sıfır otomobil fiyatları hem de opsiyon fiyatları zamlandı. Peki güncel Volkswagen fiyatları nasıl oldu? İşte detaylar...

Volkswagen, Araba Fiyatlarına Sessiz Sedasız Zam Yaptı: İşte Aralık 2025 Güncel Fiyatları!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Volkswagen'den ülkemizdeki hayranlarını üzecek bir hamle geldi. Şirket, aralık ayının ortasında sessiz sedasız zam yaptı. 18 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olan güncel fiyatlara baktığımızda tüm Volkswagen otomobillerin zamlandığını görüyoruz. Ayrıca opsiyon fiyatlarında da ufak bir zam söz konusu.

Peki Volkswagen'in Aralık 2025 güncel fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.

Volkswagen araba fiyatları - Aralık 2025

Model 1 Aralık Başlangıç Fiyatı 23 Aralık Aralık Başlangıç Fiyatı
Polo 1.765.000 TL 1.792.000 TL
T-Cross 2.038.000 TL 2.069.000 TL
Taigo 1.886.000 TL 1.969.000 TL
Golf 2.022.000 TL 2.053.000 TL
T-Roc 2.384.000 TL 2.554.000 TL
Tiguan 3.049.000 TL 3.095.000 TL
Yeni Tayron 3.287.000 TL 3.337.000 TL
ID.4 2.387.000 TL 2.423.000 TL
Passat 3.227.000 TL 3.276.000 TL
ID.7 4.177.000 TL 4.240.000 TL
Touareg 10.143.000 TL 10.295.000 TL

Polo fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 80 PS, Benzinli Impression, Manuel 1.792.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 2.015.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.162.000 TL
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.611.000 TL

Polo opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 18.780 TL Impression, Life, Style
Açılır Cam Tavan 54.590 TL Impression, Life, Style

T-Cross fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Manuel 2.069.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.312.000 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.585.000 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.684.000 TL

T-Cross opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 16.560 TL Life, Style, R-Line

Taigo fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 1.969.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.238.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.662.000 TL
1.0 TSI 116 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.776.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.834.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.031.000 TL

Taigo opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 17.620 TL Life, Style, R-Line
Açılır Cam Tavan 50.700 TL Life, Style, R-Line

Golf fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI 116 PS, Benzinli Impression, Manuel 2.053.000 TL
1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.573.000 TL
1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.903.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 3.086.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.292.000 TL
2.0 TSI 333 PS, Benzinli R, Otomatik 6.419.000 TL
2.0 TSI 265 PS, Benzinli GTI, Otomatik 4.729.000 TL

Golf opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 19.550 TL Impression, Life, Style, R-Line, R
Açılır Cam Tavan 57.850 TL Impression, Life, Style, R-Line, R

T-Roc fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.554.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.863.000 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.188.000 TL

T-Roc opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.910 TL Life, Style, R-Line
Açılır Cam Tavan 67.620 TL Life, Style, R-Line

Tiguan fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.095.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 3.982.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.247.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 5.693.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.024.000 TL

Tiguan opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 19.060 TL Life, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 67.390 TL Life, Elegance, R-Line

Yeni Tayron fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.337.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life (7 koltuklu), Otomatik 3.427.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.267.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance (7 koltuklu), Otomatik 4.363.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.553.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line (7 koltuklu), Otomatik 4.648.000 TL

Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 19.060 TL Life, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 67.390 TL Life, Elegance, R-Line

ID.4 fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
125 kW 170 PS, Elektrikli Pure, Otomatik 2.423.000 TL

ID.4 opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 42.590 TL Pure

Passat fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Impression, Otomatik 3.276.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Impression, Otomatik 3.514.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 3.719.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.346.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Elegance, Otomatik 4.336.000 TL
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.466.000 TL
1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.480.000 TL
1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.719.000 TL
2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 6.557.000 TL
2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli R-Line, Otomatik 6.596.000 TL
2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.715.000 TL

Passat opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 34.550 TL Business, Elegance, R-Line
Açılır Cam Tavan 67.700 TL Business, Elegance, R-Line

ID.7 fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
210 kW 286 PS, Elektrikli Pro S, Otomatik 4.240.000 TL

ID.7 opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 42.590 TL Pro S

Touareg fiyatları - Aralık 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 10.295.000 TL
V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 10.820.000 TL

Touareg opsiyon fiyatları - Aralık 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 54.590 TL Elegance, R-Line
Araba Volkswagen

