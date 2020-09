Volkswagen’in Yeni Crossover’ının İsmi Açıklandı: Taos

Volkswagen, yeni kompakt Crossover’ının ismini açıkladı. Yeni otomobil New Mexico’da yer alan küçük bir kasaba olan Taos’un ismini aldı. Bu kasabanın VW için özel bir yeri de bulunuyor.

Volkswagen’in yakında tanıtacağı kompakt Crossover modeli çok yakında karşımıza çıkacak. Yeni otomobil hakkında dönem dönem bazı yeni bilgiler ortaya çıkarken son olarak aracın ismi açıklandı. Volkswagen yeni Crossover modelinin ismini “Taos” olarak belirledi. New Mexico’daki küçük bir kasabanın adını alan yeni araç, Tiguan’ın altında yer alacak ve VW’nin Crossover serisinin daha fazla genişlemesine olanak tanıyacak.

Volkswagen Amerika’nın ürün pazarlama ve strateji sorumlusu kıdemli başkan yardımcısı Hein Schafer, “Otomobilin doğasını gerçekten somutlaştıran bir isim seçmek gerçekten çok önemliydi ve New Mexico’daki Taos kasabası, bunun için mükemmel bir uyum sağlıyordu” dedi. Taos’un açık hava macerasından sanata, tasarımdan harika mutfağa kadar pek çok küçük şeyler sunan harika bir kasaba olduğunu belirten Schafer, bu sebeple yeni otomobillerine küçük detaylarıyla fark yaratan kasabanın ismini verdiklerini açıkladı.

VW’nin önceden bu kasabayla bir bağlantısı vardı

Volkswagen, Crossover modeline Taos kasabasının ismini vermeden önce, bu kasabayla ufak da olsa bir bağlantısı bulunuyordu. Taos, 1969 yılında yayınlanan How to Keep Your Volkswagen Alive isimli kitabın yazarı John Muir’in yaşadığı yerdi. Bu kitap, eski hava soğutmalı bir VW’ye sahip olan herkes için çok önemli bir kaynak olarak kabul edildi.

Eski VW sahipleri arasında çok tanıdık bir isim olan John Muir’in yeni Crossover modelinde Taos ismini kullanılmasında bir etkisinin olup olmadığı bilinmiyor, ancak VW hayranları tarafından hoş karşılanacağını öngörebiliriz.

Volkswagen Taos, hala tam olarak tanıtılmadı. Aracın tamamı 13 Ekim’de ortaya çıkacak. Yeni Crossover’ın fiyatı ve sunacağı özellikler ise fazlasıyla merak ediliyor.