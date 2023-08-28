Alman otomobil devi Volkswagen'in elektrikli otomobillerini Türkiye'ye ne zaman getireceği ortaya çıktı. Gazeteci Emre Özpeynirci'ye göre bir yıl içinde 4 elektrikli model birden Türkiye'de satışa sunulacak.

Otomotiv sektöründe elektrikli dönüşüm yaşandığı herkesin bildiği bir gerçek. Markalar, elektrikli otomobiller uğruna yıllar boyunca ürettikleri modellerden vazgeçebiliyorlar. Örneğin Volkswagen. Alman otomobil devi, ikonik modeli Passat Sedan'ın üretimini bir süre önce durdurdu ve bunun yerine ID.7 isimli modelini piyasaya sürdü. Cuma günü sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Volkswagen ID.7'nin Avrupa fiyatının açıklandığından ve hatta ön sipariş aşamasına geçildiğinden bahsetmiştik.

Bugünse Volkswagen'in elektrikli otomobillerini bekleyen Türkiye'deki otomobil tutkunları ile ilgili bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emre Özpeynirci, Volkswagen'in elektrikli modellerinin Türkiye'ye ne zaman geleceğine ilişkin net açıklamalarda bulundu. Araçlar gerçekten de açıklamadaki tarihte ülkemize ulaşırlarsa, önümüzdeki bir yıllık süreç içinde önce ID.3, ID.4 ve ID.5, sonra da ID.7 ile tanışma imkânı yakalamış olacağız.

Passat Sedan'ın yerine geçen ID.7, Haziran 2024'te Türkiye'de olacak!

Emre Özpeynirci'nin açıklamasına göre Passat Sedan'ın yerine geçecek ID.7, Haziran 2024 itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunulacak. Süre uzun olduğundan, aracın Türkiye fiyatı ile ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Ancak cuma günü paylaştığımız haberimizde hesaplamaları yaptığımızı, aracın bugün ülkemizde satışa sunulması halinde 2 milyon 950 bin TL civarında bir fiyat ile karşılaşacağımızı belirtmiştik.

ID.7'den daha uygun fiyatlı olacak ID.3, ID.4 ve ID.5 ise Nisan 2024'te Türkiye yollarına inecek. Tıpkı ID.7'de olduğu gibi bu modellerde de herhangi bir fiyat açıklaması bulunmuyor. Satış dönemi yaklaştığında, bu araçlar için de fiyat bilgisi netleşecektir.

Emre Özpeynirci tarafından yapılan açıklama:

2024 model Volkswagen ID.3 ile tanışmak isterseniz:

Volkswagen ID.4'ü merak ediyorsanız:

Volkswagen ID.5 ile ilgili detaylı bilgi için:

Assolisti sona bıraktık: Passat Sedan'ın yerine geçen ID.7 ile tanışmak isterseniz: