Volkswagen, ID.4 GTX'in tanıtımı sırasında yepyeni elektrikli modeli ID.5'ten de bahsetti. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu araç, ID.4'ün biraz daha farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Aracın esas lansmanının son çeyrekte gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, ID.4 isimli elektrik motorlu otomobilinin farklı bir versiyonu olacak ID.5 ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. 2021'in son çeyreğinde tanıtılması gereken otomobil, paylaşılan görüntüler ve konuyla ilgili açıklamalara göre ID.4 ile aynı platform üzerine kurulacak ve ID.4'ün sahip olduğu teknik özellikleri neredeyse tamamen içerecek.

Paylaşılan bir video, aracın genel tasarımının da ID.4'e benzeyeceğini ancak özellikle de araç tavanının daha şık olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca bu model, "GTX" olarak isimlendirilen güçlü varyanta da sahip olacak. Bu bağlamda hem normal hem de GTX versiyonun ID.4 ailesi aynı motor seçeneklerine sahip olacağını söyleyebiliriz. Yani ID.5'in normal sürümü 201 beygir 309 Nm tork değerine sahip bir elektrik motoru ile gelirken GTX paket ise dörtçeker ve 295 beygir gücündeki motorla gelecek.

İşte Volkswagen ID.5'ten gelen görüntüler

Volkswagen, ID.5'in kısmi tanıtımında aracın iç tasarımıyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. Ancak bu açıklama, aracın içinde önemli yenilikler olacağı anlamına gelmiyor. Hatta açık konuşmak gerekirse bu otomobilin iç tasarımı, çok büyük bir ihtimalle ID.4 ile neredeyse aynı olacak. Hatta Volkswagen Golf ile Volkswagen Polo arasında iç tasarım konusunda ne kadar fark varsa, ID.4 ile ID.5 arasında da benzer bir olay yaşanacak gibi görünüyor.

Volkswagen, ID.5'in resmi tanıtım tarihi ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Haliyle o etkinliğe kadar ID.5 ve ID. 5 GTX ile ilgili öğreneceğimiz pek de bir şey bulunmuyor. Volkswagen'in yapacağı yeni açıklamalar, bu otomobilin teknik detayları ile fiyatını gözler önüne serecek.

İşte Volkswagen ID.5 için hazırlanan tanıtım videosu