Volkswagen, Yeni Golf GTI Hakkındaki Soruları Yanıtladı

Volkswagen, 2021 model yeni Golf GTI modelini tanıtmış olsa da aracın birkaç açıdan farklı olmasını bekleyen kişiler biraz şaşırmıştı. Şirket, kullanıcıların kafasında oluşan en önemli soruları cevapladı.

Alman otomobil devi Volkswagen’in yeni otomobili Golf GTI, koronavirüs nedeniyle iptal olan Cenevre Otomobil Fuarı’nın yıldızı olmaya hazırlanıyordu ancak etkinlik iptal olunca yeni Volkswagen Golf GTI, pek çok kişi tarafından görülemedi. Volkswagen ekibinde yer alan bazı mühendis ve tasarımcılarsa araç hakkında yeni detaylar paylaştı.

Autoblog'a röportaj veren Volkswagen Group’un tasarım yöneticisi Klaus Bischoff, aracın tasarımını düşünürken ele aldıkları bazı noktaları açıkladı. Klaus, öncelikle yaşlı sayılabilecek GTI serisinin fazlasıyla hayranı olduğundan yeni modelin hem yenilikler barındırması hem de GTI havasını kaybetmemesi gerektiğini belirtti.

Araç neden hibrit değildi ve neden manuel vitesle çıktı?

Yeni Volkswagen Golf GTI, önceki modellerde bulunan ve artık standart olarak görülen birçok tasarım ögesini yine bünyesinde barındırıyor ancak araç, tüm bu tasarım mirasını korumasına rağmen içinde birçok yenilik sunuyor ve daha dijital bir hâle geliyor. Araç, artık direksiyonunda dokunmatik kontrollere bile yer veriyor.

2021 model Volkswagen Golf GTI, 2,0 litrelik dört silindirli bir motordan gücünü alıyor. Bu motor, aracın 241 beygir gücüne ve 370 Nm torka ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca daha önce araç hakkında ortaya atılan turbo şarj barındıracağı iddiaları doğru çıkmış oldu ancak Golf GTI modelinin hibrit olmasını bekleyenler maalesef yanıldı ve hayal kırıklığına uğradı.

Peki yeni Volkswagen Golf GTI neden hibrit olmadı? Bu sorunun cevabı, Volkswagen adına konuşan bir yetkili tarafından verildi. Bu yetkili tarafından verilen cevaba göre Golf GTI, elektrikli motorla gelecek ekstra düşük segmentteki tork gücüne ihtiyaç duymuyordu.

Açıklamalarına devam eden yetkili, elektrikli seçeneğe sahip bir alternatif arayan kullanıcıların şarjlı hibrit model olan GTE’ye gözünü çevirebileceklerini söyledi. Bir hibrit model olan GTE, GTI ile aynı oranda beygir gücü üretse de yaklaşık 400 Nm torka ulaşabiliyor.

Tüm bunların yanı sıra yeni aracı görenlerin kafasında bir de manuel vites konusunda soru işaretleri oluşmuştu çünkü araç, standart olarak manuel vitesle geliyordu. Volkswagen’inse bu konuya cevabı "Genel anlamda güç ne kadar yüksekse manuel vites için istek o kadar az olur. Golf GTI açısından biz hâlâ manuel vites konusunda istek görüyoruz" şeklinde oldu.