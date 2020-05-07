Maserati, yeni süper otomobili MC20'nin kamuflajlı görüntülerini yayınladı. Tasarım tarafında Alfa Romeo 4C'den ilham alan MC20, yüksek performanslı ve fiyat tarafında daha erişilebilir bir otomobil olarak gelecek.

İtalyan otomobil üreticisi Maserati, 2020 Maserati MC20 spor otomobilini bu ayın sonunda tanıtmayı planlıyordu. Ancak süper otomobili, koronavirüs salgını nedeniyle Eylül 2020'ye kadar göremeyeceğiz. Son olarak Maserati, gece vakti Milano sokaklarında dolaşan MC20 prototipinin kamuflajlı görüntülerini yayınladı.

Maserati'ye göre MC20, 2004 yılında piyasaya sürülen Maserati MC12'nin (Tipo M144S) halefi olarak gelecek. Yeni otomobil, Maserati'nin yarış sınıfına geri dönüşünü de temsil ediyor ve modern çağın ilk yeni Maserati'si olacak. MC20, üretimi durdurulan Alfa Romeo 4C'ye dayanan ortadan motorlu bir spor otomobil olarak karşımıza çıkacak.

Maserati'nin yarışa geri döndüğü süper otomobili: MC20

MC20'nin şık ortadan motorlu gövde stili, Alfa Romeo 4C'den türetilen bir karbon fiber kokpit ile destekleniyor, ancak gövdesi 4C'den daha uzun, daha geniş ve daha uzun dingil mesafesine sahip. MC12, pist yarışları için sınırlı sayıda üretilen bir süper otomobil olmasına rağmen, MC20'nin fiyat ve performans açısından daha erişilebilir olması bekleniyor.

Maserati, en yeni spor otomobili hakkında detayları henüz açıklamadı, ancak birkaç ipucu var. MC20'nin sekiz ileri Getrag çift kavramalı otomatik şanzımana bağlı 600 beygir gücü üreten ortaya monte edilmiş bir turboşarjlı V6 motora sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca hibrit ve tamamen elektrikli versiyonunun da gelmesi bekleniyor. İlk olarak benzinli modeli bu yıl çıkış yapacak.

Son olarak fotoğrafların arka planındaki devasa orta parmak heykeli gözünüzden kaçmamıştır diye düşünüyoruz. Maurizio Cattelan tarafından yapılan heykel Piazza degli Affari'nin kalbinde yer alıyor. Heykel gibi Maserati de MC20'nin İtalyan cüretkarlığının iyi bir sembolü olduğunu iddia ediyor.