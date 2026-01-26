Tümü Webekno
Türkiye'de de Çok Sevilen Volkswagen ID.4'ün İsmi Değişiyor: İşte Yeni İsim!

Volkswagen'in isimlendirme stratejisinde değişiklik yapacağı ortaya çıktı. Yapılan açıklamalara göre şirket, çok yakında ID.4'ün ismini değiştirecek. Ardından da diğer modeller, alışkın olduğumuz isimlerle karşımıza çıkacak.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Volkswagen ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Almanya'da metal işçilerini temsil eden bir sendika olan IG Metall tarafından düzenlenen bir basın açıklamasına göre Volkswagen, Türkiye'de de çok satılan elektrikli otomobili ID.4'ün ismini değiştirmeye hazırlanıyor.

Volkswagen, elektrikli otomobillerini ilk aşamada numara mantığıyla isimlendirdi. Daha önce ID.4, ID.7 gibi isimlerle karşımıza çıkan firma, ID.Polo ile aslında isimlendirme stratejisine ilişkin sinyalleri vermişti. İşte yapılan açıklama, şirketin yeni stratejisinden etkilenecek ikinci modelin ID.4 olacağını gözler önüne seriyor.

ID.4, ID.Tiguan'a dönüşecek!

Başlıksız-1

Yapılan açıklamaya göre Volkswagen, ID.4'ün ismini ID.Tiguan olarak değiştirecek. Bu isimlendirme değişikliği ile şirket, Tiguan'ın elektrikli versiyonunun ID.Tiguan olduğunu anlatmaya çalışacak. Aslında bunun şaşırtıcı olmadığını rahatlıkla dile getirebiliriz. Tüketicilerin alışkanlıkları, daha bilindik isimlerle desteklenmiş olacak.

Öte yandan; Volkswagen'in isimlendirme stratejisinin diğer modelleri de kapsayacağı düşünülüyor. Bu bağlamda; Volkswagen ID.Polo ve ID.Tiguan'ın ardından ID.Golf ve ID.ROC gibi modeller karşımıza çıkacak. Bu modeller, orijinal versiyonların elektrikli versiyonları olarak lanse edilecek.

Araba Elektrikli Araba Volkswagen

