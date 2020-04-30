Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi olan Volkswagen’in bir süredir üzerinde çalıştığı ID.4 modeli, ilk kez kamuflajsız görüntülendi. Crossover coupe benzeri bir tasarıma sahip olan araç, yaklaşık üç yıl önce Şangay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan I.D. Crozz konsepti ile büyük oranda benzerlik gösteriyor.

ID.4 olarak adlandırdığı yeni elektrikli crossover’ı üzerindeki son rötuşları yapan Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz ay aracın neredeyse üretime hazır olduğunu gösteren yeni konsept görüntüler yayınlamıştı. Bu yılın başlarında kamuflajlı haliyle karşımıza çıkan araç, bu kez de kamuflajsız olarak görüntülendi.

Arka bölümü fotoğraflanan Volkswagen ID.4, tam anlamıyla bir crossover coupe görünümü sunuyor. Daha koyu bir arka cam, spoyler eklentisi ve yeni bir bagaj kapağı da dahil olmak üzere araç üzerinde bir dizi değişiklik var. Ayrıca bu prototipin performansa yönelik bir GTX varyantı olduğunu gösterebilecek çift egzoz sistemi de gözlerden kaçmıyor.

Volkswagen ID.4, sportif ve şık tasarımıyla öne çıkıyor

Yaklaşık üç yıl önce Şangay Otomobil Fuarı'nda sergilenen I.D. Crozz konsepti ile büyük oranda benzerlikler taşıyan crossover coupe modeli, 201 beygir gücü (150 kW / 204 PS) ve 310 Nm tork ile arkadan çekişli bir sisteme sahip olacak. Tabii, bu değerler giriş seviyesi için geçerli olacak.

Alman markanın yeni yakışıklısı, tek şarjla 500 kilometre sürüş menzili sunacak

Aracın ayrıca 302 bg (225 kW / 306 PS) ve 450 Nm tork üreten iki elektrikli motora sahip dört çekerli bir varyantının daha olması bekleniyor. Sürüş menzilinin ise tek şarjla 500 kilometre olacağı tahmin ediliyor.

Volkswagen, araç hakkındaki tüm detayları gizli tutmasına rağmen, yakın bir zaman önce ID.4'ün bu yıl Avrupa'da piyasaya çıkacağını doğruladı. ID.3'ün aksine Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika'da üretilecek ve satılacak küresel bir araç olması beklenen ID.4, Tesla’nın Model Y’sine iddialı bir rakip olmaya hazırlanıyor. Bu arada, tek şarjla 500 kilometre sürüş menzili sunan ID.3'ün bu yaz satışa sunulacağı bilgisini de paylaşmış olalım.