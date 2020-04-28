Volkswagen, En Büyük Fabrikasında Yeniden Üretime Geçti

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de olumsuz etkilere sebep oldu. Alman otomobil devi Volkswagen, birçok tesiste üretimi durdurmuştu. Şirketten yapılan son açıklamayla Wolfsburg'daki en büyük fabrikada üretimin yeniden başladığı duyuruldu.

Koronavirüs salgınından etkilenen şirketler arasında olan Volkswagen; çoğu tesisinde üretimi durdurma kararı almış, İspanya'daki üretimini azaltacağını açıklamıştı. Almanya’da bazı küçük işletmelerin açılmasına izin verilirken diğer taraftan Volkswagen, faaliyetlerini yeniden başlatmaya karar verdi.

Alman üretici, Avrupa’daki en büyük tesisi olan Wolfsburg fabrikasında çarkları yeniden döndürmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre tesisteki 8.000 çalışanın bulunduğu Golf üretim bandı tekrar iş başı yaptı. Bu hafta 1.400 otomobil üretmeyi planlayan firma, gelecek 2 hafta içinde üretimi 6.000'e çıkartacak. Bu üretim miktarı, Wolfsburg fabrikasının kapasitesinin %10/15’ine tekabül ediyor. Gelecek haftaysa üretim oranının %40 artırılması planlanıyor.

Volkswagen, Wolfsburg’daki en büyük tesisinde yeniden üretime geçti:

Volkswagen'in Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, “Avrupa’nın en büyük üretim tesisinde hareketin başlaması; çalışanlarımız, satıcılarımız, tedarikçilerimiz, Alman ekonomisi ve Avrupa için çok önemli bir sembol” diye konuştu. Otomotiv devi, ayrıca Golf modelinin ardından SEAT, Tiguan, Touran modellerinin de üretimine başlayacak.

Koronavirüs gölgesinde yeniden faaliyete geçen Volkswagen, çalışanlarının sağlığını da gözetiyor. Tostmann, Volkswagen Group'un üretim sürecinde çalışan sağlığının öncelikli olduğunu, bu amaçla 100 noktalı bir plan hazırlayıp uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Emisyon skandalı nedeniyle zor günler geçiren VW, geçtiğimiz yıl olumsuz gelişmelere rağmen kazancını artırmayı başardı. Şirket, 2019 yılında %7,1 oranlık artışla cirosunu 252 milyar 600 milyon euroya yükseltti. Bu tablonun oluşmasında; tasarruf önlemleri, emisyon kriziyle ortaya çıkan masrafların azalması ve SUV modellerinin satışındaki artış etkili oldu.