Volkswagen’ın Elektrikli Retro Minibüsü ID Buzz Tanıtıldı

Volkswagen'in elektrikli otomobil filosunun yeni üyesi olan ID Buzz tanıtıldı. Geçmişten izler taşıyan retro tasarım gözleri üzerine toplamayı başardı.

Dünyanın en büyük otomobil markalarından olan Volkswagen’ın ‘Way to Zero’ (Sıfıra Doğru) projesinin bir parçası olan ID serisi araçların en yeni üyesi olan Volkswagen ID Buzz, bugün yapılan etkinlikte tanıtıldı.

Retro tasarımı ile dikkat çeken ve hatta nostaljik 'köfte minibüsü' olarak bilinen bu yeni elektrikli otomobil, dışarıdan bakıldığında her ne kadar eski Volkswagen araçlara benzer bir görünümde olan bu araç içinde ise ağzına kadar teknoloji ile dolu. Bataryası ve bagaj hacmi ile de dikkat çeken aracın özelliklerine gelin hep birlikte bakalım.

Volkswagen'in en yeni elektriklisi

150 kW’lık (210 HP) motoru ile ve 310 Nm torku ile dikkat çeken ID Buzz, 77 kWh’lık bataryası ile oldukça iddialı bir şekilde karşımıza çıktı. Geniş iç hacmi ve yolcu bölümündeki rahatlığı ile ideal bir seyahat aracı olarak lanse edilen araç, iç dizaynında yapay deri ve ambiyans ışıklandırma ile yolculara güzel bir deneyim sunmayı da hedefliyor.

ID Buzz’ın kaput kısmında ise sadece silecek suyu koymak için kullanacağınız ufak bir kapağı da bulunuyor. İçerisinde sesli asistan ve dijital ekranlar bulunan araç aynı zamanda bir yapay zeka teknolojine de sahip. Otonom sürüş ve yaya koruması gibi teknolojilere sahip olan aracın hem sürücü hem de yayaların güvenliğini korumak için teknolojilerle donatıldığı açıklandı.

Etkinlikte ayrıca ID Buzz’ın ticari versiyonu olan ID Buzz Cargo’da hakkında da bilgiler paylaşıldı. 4 metrelik bagaj derinliği ve 800 kg taşıma kapasitesi ile iddialı bir şekilde gelen ID Buzz Cargo ve ID Buzz’ın 4 çeker (AWD) modelinin de piyasaya sürüleceği açıklandı.

ID Buzz ailesinin 2024 yılında ABD’de satışa çıkacağı açıklandı.

İşte ID Buzz'ın tanıtımından görseller