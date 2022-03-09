Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, zaten zorda olan otomobil sektörünü iyice köşeye sıkıştırmaya başladı. Tedarik sıkıntısının artması, Porsche üretimlerini durdurdu. Pandemiden hemen sonra gelen savaş, sıfır otomobil sektörünü iyice daraltacak gibi görünüyor.

Otomobil sektörü, koronavirüs pandemisi nedeniyle baş gösteren yarı iletken tedarik sorunları nedeniyle bir süredir zaten zorda. Ancak 2. haftasına dönen Rusya-Ukrayna savaşı, sektördeki krizi daha da derinleştirecek gibi görünüyor. Zira Ukrayna'daki savaş nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, üretimleri daha da sekteye uğratmaya başladı. Bu kapsamda Alman otomobil devi Porsche, üretimi bir süreliğine durdurma kararı almış durumda.

Aslına bakacak olursak bundan birkaç gün önce Twitter'da yapılan bir paylaşım, Porsche üretiminin durduğunu gösteriyordu. Ancak bu paylaşım iddia olarak kalmıştı. Motor1 ile iletişime geçen bir Porsche sözcüsü, Twitter'daki paylaşımı kısmen de olsa doğruladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin Almanya Liepzig'de bulunan fabrikasında üretimler kısmen de olsa durdu. Önümüzdeki sürece de değinen sözcü, tam olarak belli olmasa da kısa vadede üretimin kesintili bir şekilde yapılacağını, durumun sürekli değerlendirileceğini ve buna göre hareket edeceklerini söyledi.

Neredeyse tüm Porsche modellerinin üretimi durabilir

Porsche sözcüsünün açıklamasında model değerlendirmesi yapılmadı. Açıklamada Liepzig'deki üretimin 2-11 Mart aralığında durdurulduğu ifade edildi. Ama Twitter'daki paylaşım, sözcünün açıklamasından çok daha fazla detay içeriyor. Dilerseniz hemen, Porsche sözcüsünün kısmen onayladığı o paylaşımda yer alan detaylara bakalım.

Paylaşılan görüntüye göre Macan ile Panamera'nın üretimi 2 Mart itibarıyla durduruldu. Porsche sözcüsü de bunu zaten açıklamıştı. Ancak iddiaya göre bunlara ek olarak Taycan üretimi 3 Mart, Cayenne üretimi de 7 Mart itibarıyla durduruldu. Ancak üretimin durdurulması bunlarla sınırlı değil. Örneğin 718 üretimi 14 Mart, 911 GT3 ve 911 GT3 Touring üretimi 17 Mart, 911 üretimi de 31 Mart itibarıyla durdurulacak.

Az önce de belirttiğimiz gibi; otomobil sektörü zaten pandemi nedeniyle zordaydı. Şimdi buna bir de savaş etkeni eklenmiş durumda. İşin sonu nereye varır bilinmez ancak üretimlerin çok daha fazla markada durması demek, zaten sıfır araç bulunamayan piyasayı daha da zora sokacaktır. Bu da doğrudan hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarını artırır. Otomobil fiyatlarının Türkiye'deki durumunu düşündüğümüzde, önümüzdeki dönemler çok daha zorlu geçebilir gibi görünüyor...