Bugüne Kadarki En Büyük Volkswagen SUV Duyuruldu: Karşınızda ID. Era 9X!

Volkswagen, bugüne kadarki en büyük SUV modeli ID. Era 9X'i duyurdu. Çin'de duyurulan otomobil, devasa boyutlarının yanı sıra yüksek performansı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte Volkswagen ID. Era 9X'in açıklanan özellikleri.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Alman otomobil devi Volkswagen'in Çin'deki oluşumundan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, ID. Era 9X olarak isimlendirdiği dev SUV'unun bazı teknik özelliklerini açıkladı. Volkswagen tarafından yapılan açıklamalar, özellikle de geniş ailelerin dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Volkswagen ID. Era 9X, 5.207 mm uzunluğunda, 1.997 mm genişliğinde ve 1.810 mm uzunluğunda olacak. 3.070 mm'lik dingil mesafesi ile adeta bir salon kadar büyük olan otomobil, dışarıdan bakıldığı zaman LED aydınlatmaları, gövdeye gömülü kapı kolları ve ultra şık ışık barları ile dikkat çekecek.

Karşınızda Volkswagen ID. Era 9X

Volkswagen'in bugüne kadarki en büyük SUV'u, yüksek performansı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Şirketin açıklamasına göre ID. Era 9X, 3 farklı güç aktarma versiyonuna sahip olacak. Bu versiyonların ilkinde 1.5 litrelik turboşarjlı motor bulunacak. 141 HP gücündeki bu motor, 295 HP güç üreten arka aksa yerleşik elektrikli motor ile kombine edilecek. Bu hibrit ünite, 265 kilometreye kadar elektrikli menzil sunacak.

Volkswagen ID. Era 9X'in ikinci motor seçeneğinde yine aynı motorları göreceğiz. Ancak bu versiyonda daha 340 kilometre menzil sunabilen daha büyük bir batarya göreceğiz.

Gelelim en üst düzey ID. Era 9X'e. Yapılan açıklamaya göre 1.5 litrelik turboşarjlı motor, bu versiyonda da bulunacak. Ancak bu versiyonda arka aksa entegre edilmiş iki elektrikli motor yer alacak. Volkswagen, bu versiyonun toplam gücünün 510 HP'ye ulaşacağını ve 321 kilometre elektrikli menzil sunacağını ifade ediyor.

Volkswagen'in ID. Era 9X için açıkladığı bilgiler şimdilik bu kadar. Şirket, bu otomobili büyük olasılıkla 2026 Pekin Otomobil Fuarı etkinliklerinde tanıtılacak. Bu etkinlik sırasında otomobilin iç kısmıyla ilgili detaylı bilgi edinme imkânı yakalayacağız. Ayrıca otomobilin Çin pazarındaki fiyatı da gün yüzüne çıkmış olacak.

