Volkswagen ID.3’ün Göz Alıcı Görselleri Paylaşıldı

Volkswagen'ın fazlaca sevilen elektrikli ID.3 modeli, yenilenmiş hâliyle paylaşıldı. Önceki modele göre daha agresif duran araçta önemli geliiştirmeler de bulunuyor.

Otomobil dünyasında elektrikli araç üretimine geçiş devam ederken Volkswagen, bunu hem hedefine bağlı hem de dengeli şekilde yapıyor. Bu bağlamda şirket hem elindeki araçları optimize ediyor hem de gelecek elektrikli modelleri olabildiğince iyi kılabilmek adına kullanıcılardan geri dönüşler alıyor.

Yeni gösterilen ID.3 modelinde de şirketin eleştirilere kulak verdiğini ve bunlara yönelik iyileştirmeler yaptığını görüyoruz. Aracın Volkswagen tarafından paylaşılan görüntülerine ve özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Karşınızda geliştirilmiş yazılımıyla yeni ID.3

İlk bakışta önceki nesilden pek de farklı görünmeyen ID.3, yine yumuşatılmış hatlarla karşımıza çıkıyor. Buna rağmen bir nebze agresif duruşu yok da diyemiyoruz. Teknik detaylar tamamen verilmediği için de duruşu dışında detay veremiyoruz.

İç kısma geçtiğimizde ise kullanıcılardan gelen eleştiriler doğrultusunda yerleştirilmiş 12 inç boyutunda bir ekran bizleri karşılıyor. Bunun yanında iki bardak tutacağının merkezde olması dikkat çekiyor.

Yeni ID.3’te OTA (on the air) desteği bulunuyor. Bu da uzaktan güncelleme alabileceği anlamına geliyor. Bunlar haricinde elektrikli araçların genelinden aşina olduğumuz sadelik burada da devam ediyor.

Araca yönelik ilgi şu an oldukça yüksek. Bu sebeple de önümüzdeki yıl şirket, üretim ağını genişleterek ana fabrikasında, yani Wolfsburg’da da bu aracı üretecek.

Aracın paketleri ve fiyatları:

Volkswagen ID.3’ün; Life, Business, Stlye, Max ve Tour modelleri bulunacak. Almanya’da bu ay ön siparişe açılan aracın başlangıç fiyatı ise 43.995 euro (yaklaşık 864 bin TL). Fakat yüksek talep nedeniyle araçların 2023’ün dördüncü çeyreğinden itibaren teslim edilmesi bekleniyor.

Aracın diğer görselleri: