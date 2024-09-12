Volkswagen'in Amerika'da üretilen ID.4 modelleri, elektronik kapı mandallarındaki sorun nedeniyle geri çağrılıyor.

Son yıllarda farklı otomobillerin geri çağrıldığına sık sık şahit oluyoruz. Son olarak da Amerika'da üretilen ve ABD ile Kanada pazarlarında satışa sunulan Volkswagen ID.4 modelleri, kapılarındaki sorun nedeniyle geri çağrıldı. Bu araçların kapıları kendi kendilerine açılabiliyor.

Volkswagen'den yapılan açıklamaya göre bu sorundan dolayı zarar gören kimse bulunmuyor ancak firma 135 garanti talebi oluşturulduğunu belirtiyor. Yolculuk sırasında kapıların kendi kendine açılması düşük hızlarda bile sorun oluşturabiliyor.

Sorunun kaynağı elektronik mandallar

ID.4'ün kapı kolları, dışarıdan baktığımızda geleneksel bir tasarıma sahip. Öte yandan bu kapıların çalışma şekli daha farklı. Bu kapılar mekanik bir sistemle değil elektronik bir mandalla açılıyor. Kapı kollarının içine su veya toz kaçtığı durumlarda elektronik mandal olmadık zamanlarda aktif hâle geliyor.

Volkwagen bu sorunu çözmek için bütün araçları inceleyecek ve hasarlı bir parça tespit etmeleri durumunda bu parçayı yenisiyle değiştirecek. Ayrıca yazılım tarafı da güncellenecek ve kapı kolundaki devreye ait parametreler de düzenlenecek. Böylece kapı kolu gerçekten açılıp açılmadığını görebilecek.

Volkswagen henüz sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda bir açıklamada bulunmadı. Alman üretici yeni bir yazılım geliştirildiğini ve bayilere de durumla ilgili bilgi verildiğini söyledi. Firma ayrıca herhangi bir sorun yaşayan müşterilerin ilk fırsatta bayilere uğrayarak araçlarını inceletmelerini istedi.

Amerika'da 98 bin 806, Kanada'da 20 bin 602 adet ID.4 sahibi 1 Kasım'dan itibaren süreç hakkında bilgilendirilecek. Benzer bir sorun geçen yıl Almanya'da üretilen modellerde de yaşanmıştı.