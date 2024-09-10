Volkswagen, Almanya'da içten yanmalı motora sahip modellerin fiyatlarını bu yıl ikinci defa arttırıyor.

Volkswagen, finansal anlamda bir darboğazdan geçiyor ve bu darboğazdan çıkmak için sadece maliyetlerini kısma yoluna gitmeyecek gibi duruyor. Zira Alman otomotiv devi, kendi anavatanındaki fiyatlarını bu yıl ikinci defa yükseltmeyi tercih etti. Almanya'daki zam, model başına %2,1 ilâ %4,2 arasında değişiyor.

Yaşanan fiyat artışı ile birlikte Volkswagen'in neredeyse tüm 2025 model içten yanmalı modellerinin fiyatları arttı. Bu noktada tek istisna Polo hatchback oldu. Taigo gibi modellerin fiyatları 490 euro gibi kabul edilebilir oranlarda artarken, Touareg SUV gibi amiral gemisi modellerde ise fiyat artışı 2490 euroyu buldu.

Bizi de etkileyebilir

Yapılan zamlardan en çok etkilenen model ise fiyatı tam %4,2 artışla 1150 euro yükselen VW Golf oldu. Almanya'daki zamlı fiyatlar 12 Eylül'de devreye girecek. Yani bugün zamsız fiyattan araçların sergilendiği son gün. Bu durum, Almanya dışında satılan Volkswagen modellerinin fiyatlarını da etkileyebilir.

Örneğin Taigo'nun ülkemizde 2 milyon 247 bin TL'ye satılan 1.5 TSI 150 PS R-Line Otomatik modeli, en düşük oranda zamlansa bile fiyatı 2 milyon 294 bin TL'ye satışta olacak. Bu da fazladan 52 bin TL ödemek gerekeceği anlamına geliyor.

Golf kategorisinde ise zamların etkisi daha da dramatik olabilir. Şu andaki Golf modelleri ile %4,2 zamlı fiyatların karşılaştırması şu şekilde:

Model Fiyat Olası Zamlı Fiyat Aradaki Fark 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Impression Manuel 1.542.000 TL 1.606.000 TL 64.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life Otomatik 1.832.000 TL 1.909.000 TL 76.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style Otomatik 2.068.000 TL 2.155.000 TL 87.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style Otomatik 2.199.000 TL 2.292.000 TL 92.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line Otomatik 2.347.000 TL 2.446.000 TL 99.000 TL 2.0 TSI 320 PS, Benzinli, R Otomatik 4.425.000 TL 4.611.000 TL 186.000 TL 2.0 TSI 245 PS, Benzinli GTI Otomatik 3.305.000 TL 3.444.000 TL 159.000 TL

Bakalım Alman devi önümüzdeki ay Türkiye fiyatlarını ne şekilde güncelleyecek.