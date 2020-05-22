Volkswagen'in yeni nesil Golf modeli için sosyal medyada paylaştığı ırkçı reklam büyük tepki topladı. Şirket, yaşanan skandalın ardından siyahi insanları aşağılayan reklam için kamuoyundan özür diledi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, sosyal medyada yayınladığı bir reklam nedeniyle ırkçılık tartışmalarının hedefine koyuldu. Şirket, gelen tepkilerin ardından yeni nesil Golf modeli için Instagram ve Twitter'da paylaştığı 10 saniyelik reklamı ivedilikle yayından kaldırdı.

Volkswagen'in yeni nesil Golf modeli için yayınladığı reklam, açık bir şekilde siyahi insanları aşağılıyor ve köleliğe referansta bulunuyor. Otomotiv şirketinin satış ve pazarlama müdürü Juergen Stackmann ve çeşitlilik biriminin başkanı Elke Heitmueller, yaptıkları ortak açıklamayla reklamın sorumluluğunu alarak kamuoyundan özür diledi.

Volkswagen, ırkçılık yaptığı Golf reklamını kaldırarak özür diledi

Sosyal medyada paylaşılan yeni Golf reklamında büyük bir el, siyahi bir kişiyi kafasından tutarak otomobilden uzaklaştırıyor. Ardından adama fiske vurarak üzerinde 'Petit Colon' (Küçük Sömürgeci) yazan bir restorana sokuyor. Sadece bu kadar da değil... Reklamın sonunda 'Der Neue Golf' yazısı ekrana gelirken bir anlık ırkçı bir kelime olan 'Neger' yazısı beliriyor.

Volkswagen tarafından yapılan özür açıklamasında, "Volkswagen'in Instagram kanalında ırkçı bir reklam videosu yayınladık. Kamuoyunun öfkesini anlıyoruz, çünkü biz de dehşete kapıldık. Bu video, sivil haklar hareketinin tüm başarılarına ve tüm insanlara bir hakarettir. Volkswagen olarak Nazi rejimi sırasında şirketimizin tarihsel kökenlerinin ve suçluluğunun farkındayız. Bu nedenle her türlü nefret, propaganda ve ayrımcılığa kararlı bir şekilde karşı çıkıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Stackman ise Twitter hesabından, "Volkswagen Satış & Pazarlama yönetim kurulu üyesi ve bir birey olarak sizden özür dilerim. Volkswagen'de nefret, ırkçılık ve ayrımcılığın yeri yok! Bu süreci, kişisel olarak tam şeffaflıkla takip edecek ve sonuca ulaştıracağım!" paylaşımını yaptı.

Volkswagen'in ırkçılıkla suçlanan Golf reklamı: