2020 Model Volkswagen Golf 8’in Dikkat Çeken 10 Özelliği

2020 model Volkswagen Golf 8, teknolojik yenilikleri ve dinamik tasarımı ile bu yıl da adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor. Neredeyse baştan yaratılan Golf'ün özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm bilinenleri derledik.

Piyasada birçok hatchpack olmasına rağmen akıllara ilk gelen modeller arasında Volkswagen Golf modelleri oluyor. İlk kez 1974 yılında görücüye çıkan Golf serisi, performans ve fiyat bakımından uzun süre sevilen bir araba olmuştu. Şimdilerde ise 2020 model Volkswagen Golf 8 satışta ancak biraz cep yaktığını söyleyebiliriz. Performans ve tasarım anlamında da geliştirmeler olmuş.

2020 model yeni Volkswagen Golf 8’in tasarımı için çok şeyin değiştiğini söyleyebiliriz. Özellikle Golf 8 içi ve teknolojik donanımı büyük ölçüde yenilenmiş ve değiştirilmiş. Dışarıdan baktığımızda vurgulayıcı bir değişiklik yok gibi görünse de aslında içerisinde neler değiştiğini görebiliyoruz. Sözü de fazla uzatmadan en dikkat çeken özelliklere beraber bakalım.

Tasarım:

Volkswagen konfor alanını genişletti:

Normal bir gelişme olarak gözükebilir ama söz konusu Golf olunca insan en ufak büyümeye bile biraz sevinebiliyor. Hacmin büyümesiyle beraber, doğal olarak konforumuz da artıyor. Arabanın uzunluğu 4284 mm’ye çıkarıldı. Ancak genişlikten biraz alındığını söyleyebiliriz. Ayrıca açıklanan veriler ülke bazında değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bunu öğreneceğiz.

Bunun dışında arabanın performansını artırmak için yere daha yakın hale getirildi. Dış tasarımın belki de en önemli değişikliklerinden biri bu olabilir. Golf 8 şık tasarımı kadar, performansı ile de dikkat çekmek isteyen bir model ve bunu yapabilmesi için yere yakın olması gerekiyordu. Bazı sürücüler Golf 8 sedan modelini çok beklese de bu hayal olmaktan uzağa geçemeyecek.

Sis farları ön LED farlara entegre edilmiş:

Klasik sis farları 2020 model Golf 8 ile beraber kayboluyor. Bunun yerine ön LED farlara entegre edilmiş bir şekilde geliyor. Akıllı farlar trafiğe ve yola göre yoğunluğunu otomatik değiştiriyor. Dinamik Işık Yardımı ismi verilen bu sistemde, özellikle uzun yolda karşıdan bir araba geldiğinde farlar otomatik olarak kısılıyor ve trafik azaldığında tekrar açılıyor. Yol aydınlatması için IQ.LIGHT Matrix LED ışıkları kullanılmış.

Bunun dışında dış tasarımla ilgili olarak bir şey daha belirtmek istiyoruz. Volkswagen’in klasikleşmiş ızgara tasarımı da değiştirilmiş. Ön ızgara logonun altında değil üstünde yer alıyor. Ön ızgara ve farların çizgisi uyumlu hale getirilmiş. Bu da özellikle ön tasarım açısından arabaya hem şık hem de sportif bir görüntü kazandırmış. Neredeyse gizlenen tampondaki ızgaralar da ayrı bir hava katıyor dersek yanlış olmaz.

32 farklı renge sahip ortam aydınlatma paketi var:

Golf 8 içi başlı başına yeniliklerle dolu diyebiliriz. İlk bakıldığında gözle görülür bir şekilde teknolojik anlamda yenilikler yapılmış. Özellikle birazdan anlatacağımız Innovision Kokpit ve iç mekan aydınlatma sistemi sayesinde şık ve modern bir araba görünümü çiziyor. İsteyenler arabanın içini 32 farklı renkte aydınlatabiliyor. Özellikle gece gezmelerinde bolca hava atılabilecek seçenekler de var.

Arabanın çeşitli alanlarına yerleştirilmiş ışıklar sayesinde farklı bir hava katılabiliyor. Tasarım açısından modern dokunuşların altı özellikle şirketin tanıtım broşürlerinde de çizilmiş. Dış ve iç tasarımda 2020 yılına yakışır yenilikler var. Dinamik dış tasarıma, bir de modern ve neredeyse tamamen dijital bir iç tasarım eklenince Golf 8 daha piyasaya çıkmadan heyecanlandırmayı başardı.

Konfor:

Innovision Cockpit sistemi tüm ayarları kaydediyor:

Gösterge ve araç yönetimi açısından neredeyse tamamen dijital kontrol sağlanıyor. Özellikle tuşların sayısı çok azaltılmış ve neredeyse her şeyin dokunmatik ekran ile yapılabilmesi sağlanmış. Innovision Cockpit sistemi de araba ile ilgili yaptığınız tüm ayarları kaydediyor. Bu sistem üzerinden klima, navigasyon, radyo, multimedya ve sürüş destek sistemleri kontrol ediliyor.

Anlık hız ve yol bilgisi ön cama yansıyor:

Volkswagen Golf 8 lüks sınıflarda görmeye alıştığımız özelliklerden biri olan bu yansıtma, navigasyon ve yol bilgisiyle beraber hız bilgisini ön cama aktarıyor. Bunun dışında gösterge zaten tamamen dijital ve size ne gerekliyse o bilgiyi veriyor. Kendiniz farklı bilgiler almak için ekranın düzenini de değiştirebilirsiniz. Verilen bilgiler arasında hız sınırı da var. Yol kenarındaki levhalardan hız sınırını otomatik algılayıp ekrana yansıtıyor.

Sesli komut sistemi ile neredeyse her şey yönetilebiliyor:

Arabalarda konfor aranırken sadece koltuk kalitesine veya diz mesafesine bakılmıyor. Bunun dışında sürüşü ve yolculuğu kolaylaştıran sistemler de çok önemli. Golf 8 de sürüşü kolaylaştıran birçok sistemi içerisinde barındırıyor. Örneğin hız sabitleyiciyi bile sesli bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bunun dışında sesli komut ile adres defterinizde dolaşabilir veya multimedyayı kontrol edebilirsiniz.

Sesli komut ile yönetebileceğiniz bir diğer şey ise navigasyon. Uzun uzun adres girmeden veya dokunmatik ekrana bakmanıza gerek kalmadan, gitmek istediğiniz adresi belirleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Bu navigasyon sistemini hâlâ lüks arabalarda bile görmekte zorlanıyor. Bu nedenle Volkswagen bu konuda erken davranan bir marka diyebiliriz.

Sürüş destek sistemleri:

Golf 8 yoldaki diğer arabalarla iletişim kuruyor:

Arabanın belki de en heyecanlı ve eğlenceli özelliklerinden biri bu olabilir. Eğer Golf 8 2020 model bir araba satın alırsanız, sizden habersiz başka arabalarla sohbet ederken yakalayabilirsiniz. Şaka bir yana, gerçekten de yol bilgisi almak ve trafik durumunu ölçmek için car2x özelliği bulunan arabalarla iletişime geçiyor ve bu arabalardan aldığı yol durumu bilgisini ekrana yansıtıyor.

Otonom sürüş özellikle son iki yılda çıkan otomobillerde standart haline gelmeye başladı. Volkswagen ise otonom sürüşe yakın bir sistem kullanıyor ama direksiyon kontrolü tamamen sürücüye ait. Bu sistem ile arabanın yoldan veya diğer arabalardan aldığı yol durumu bilgisi değerlendiriliyor. Alınan bilgilere göre Golf 8 kendine bir hız belirliyor ve hız sabitleyiciyi buna göre ayarlıyor.

Sizin yerinize park yeri arıyor ve boşluğu değerlendiriyor:

İstanbul gibi büyük şehirlerde park yeri her zaman büyük bir sorun. Bundan daha büyük bir sorun varsa, o da boşluğun yeterli olup olmadığını anlamak. Golf 8 ise sürücüsü için önce çevredeki boş park yerlerini tarıyor. Bir park yeri bulduğunda sürücüyü yönlendiriyor. İkinci aşamada ise belirlenen bu boş alana arabanın sığıp sığmayacağını değerlendiriyor. Otonom park özelliği bulunmuyor.

Bunun dışında artık diğer modellerde de klasik haline gelen şerit yardımcı sistemi de Golf 8’de yer alıyor. Yol durumuna göre frenlemeyi veya hızlanmayı otomatik olarak yapıyor. Basit bir özellik gibi gözükse de yoğun trafiklerde hayatı kolaylaştıran detaylardan biri oluyor dersek yanlış olmaz.

Güvenlik:

Acil durum frenlemesi kazaları önlemede iyi iş çıkarmış:

Yolda seyir halindeyken aniden çıkan araba veya yayayı hemen algılayamadığınız durumlarda acil durum fren sistemi devreye giriyor. Araba pedal kontrolünü eline alıyor ve acil olarak durduruyor. Böylece olabilecek kötü durumların önüne geçiyor. Golf 8 2020 modelde fren sistemi son derece geliştirilmiş ve yüksek model araçlardan da bazı sistem örnekleri alınmış.

Bu sistemlerle beraber bisikletçi izleme, radar, yol sensörü, dönüş yardımı gibi birçok alanda araba kendi kendine fren yapabiliyor ve tehlikeyi otomatik olarak engelliyor. Arabanın ön tarafında sürekli yolu izleyen bir kamera ve sensör var. Örneğin ileride bisikletli varsa arabanız bunu otomatik algılıyor ve tehlikeli bir an yaşanacaksa hemen otomatik fren yapıyor.

Arabanın dört bir yanı hava yastıkları ile sarılmış:

Yeni Golf 8 ile beraber iki ön hava yastığı ve dört yan hava yastığı olmak üzere toplamda 6 hava yastığı standart olarak geliyor. Bunun dışında ek seçenek olarak arka yanlara da hava yastığı satın alınabiliyor. Opsiyonlu seçenekler arasında otomatik kemer gerdirme ve kaza anında camları otomatik kapatan sistem de var. Arabanın tüm sistemleri birbiriyle etkileşimli ve entregre olarak çalışıyor.

Golf 8 yakıt tüketimi, performansı ve motorları:

1.0 TSI Benzin 90 bg,

1.0 TSI Benzin 110 bg,

1.5 TSI ACT Benzin 130 bg,

1.5 TSI ACT Benzin 150 bg,

2.0 TDI Dizel 115 bg,

2.0 TDI Dizel 150 bg,

eTSI Benzin + 48V hibrit 110 bg,

eTSI Benzin + 48V hibrit 130 bg,

eTSI Benzin + 48V hibrit 150 bg,

1.4 TSI GTE Plug-in hibrit 204 bg,

1.4 TSI GTE Plug-in hibrit 245 bg.

Yeni model 11 farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Bu seçenekler arasında hibrit motor (eTSI) seçenekleri de var. Benzinli ve dizel motor seçeneklerinde en düşük 90 en yüksek 150 HP güç kullanılmış. Elektrikli modelde ise bu 245’e kadar çıkıyor. Yeni modelle 1.6 motor üretilmeyecek. Motorların yakıt tüketimi ve hızlanma verileri henüz paylaşılmadı. Hibrit motor seçenekleri ise 2021 yılında gelecek.

Golf 8 GTI ve GTE hibrit modelleri geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Bu mdeollerde ilk göze çarpan ön tasarımdaki değişiklikti. 2021 yılında piyasaya çıkacak modeller, Golf 8 özelliklerinin tamamını içeriyor. Anahtarsız çalışma, kablosuz şarj gibi farklı özelliklerde paketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Golf 8 fiyatları:

Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus - 181.400 TL

Golf 1.0 TSI 115 PS DSG Comfortline - 194.200 TL

Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline - 246.300 TL

Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline 263.500 TL

Golf 1.6 TDI SCR 115 PS Manuel Comfortline - 239.500 TL

Golf 1.6 TDI SCR 115 PS DSG Comfortline - 236.700 TL

Golf 1.6 TDI SCR 115 PS Manuel Highline - 255.900 TL

Golf R 2.0 TSI 300 PS R 4M DSG DSG R - 663.100 TL

Yukarıdaki fiyatlar 2019 model Golf'e ait. 2020 model Golf 8 fiyatları henüz kesinleşmedi. Fiyatlar nisan ayı için geçerlidir ve güncel fiyatları buradan kontrol edebilirsiniz. Bu arada Golf donanım seviyelerinin isimleri değişti. Artık Golf, Life ve Style olarak isimlendiriliyor. Golf 8 piyasaya çıktığı zaman bu donanım paketleri isimleriyle gelecek.

Teknolojik geliştirmeli ve 2021 yılında çıkacak hibrit modelleri ile uzun zaman sonra en çok konuşulacak Golf modelleri bu yıl gelecek diyebiliriz. Dış tasarımındaki dinamik değişikliğe ek olarak, iç tasarımda büyük bir teknolojik anlamda değişime gidilmiş ve dijitale odaklanılmış. Peki siz yeni Volkswagen Golf 8’i beğendiğiniz mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.