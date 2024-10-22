Volkswagen, Birleşik Krallık'taki kredilendirme uygulamaları nedeniyle tazminat ödeyecek ve ceza alacak.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Birleşik Krallık'taki kredilendirme uygulamalarındaki eksiklikler nedeniyle yaklaşık 110,000 müşterisine toplam 28 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti. Ayrıca, Birleşik Krallık hükümetine 6.9 milyon dolar ceza ödenecek.

Karar ise Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi'nin (FCA) yürüttüğü araştırma sonucunda alındı. FCA, Volkswagen'in müşterilerin finansal zorluklar yaşadığı durumlarda destek sunmakta ya da onlarla iletişim kurmakta büyük zorluklar yaşattığını ortaya koydu.

Özel durumların göz ardı edilmesi

Araştırma sırasında bazı müşterilerin repossession (aracın geri alınması) süreçlerinde ek ücretlerle karşılaştığı belirlendi. Rapor bir müşterinin 20.000 dolar ödemek zorunda kaldığı bir durumu da içeriyor.

FCA'nın 1 Ocak 2017 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yaptığı incelemede, Volkswagen'in Birleşik Krallık finans grubunun müşteri haklarına yeterince saygı göstermediği ve adil bir muamele sunmadığı tespit edildi. Raporda otomatik ve katı bir süreç uygulandığını, bu süreçte özel durumların dikkate alınmadığını ve geciken ödemeleri telafi etme fırsatlarının sunulmadığını vurgulandı.

Gelecekte ise daha şeffaf ve adil bir iletişim süreci benimsemesi bekleniyor.