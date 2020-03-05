Volkswagen, Polo ve Vento'nun BS6 Versiyonlarını Tanıttı

Volkswagen, şimdilik Hindistanda piyasaya süreceği Polo BS6 ve Vento BS6 modellerini tanıttı. Otomobiller tamamen yenilenmiş motorlarla gelirken, 7 vitesli DSG şanzıman yeni Polo ve Vento modellerinde sunulmuyor.

Volkswagen, Polo ve Vento modellerinin BS6 versiyonlarını tanıttı. Volkswagen artık 1.2 litrelik TSI, 1.5 litrelik TDI ve 1.6 litrelik MPI motorlar üretmiyor ve otomobiller tamamen yeni motorlarla geliyor.

2020 Volkswagen Polo BS6, iki farklı motor seçeneğiyle geliyor. Bunlardan biri, 6 vitesli manuel şanzımanla eşleşen 1.0 litre MPI, 3 silindirli benzinli motor; diğeri ise manuel veya otomatik 6 vitesli şanzımanlarla eşleşen 1,0 litre TSI, 3 silindirli turbo benzinli motor. MPI motorlar artık Trendline, Comfortline ve Highline+, TSI motoru ise Highline+ ve GT donanımlarında bulunuyor.

2020 Volkswagen Vento BS6, sadece 1.0 litrelik TSI turbo benzinli motorla sunuluyor. Bu motor Trendline, Comfortline, Highline ve Highline+ versiyonlarında yer alıyor. Tüm varyantlar 6 ileri manuel şanzımanla alınabiliyor ancak 6 ileri otomatik şanzıman yalnızca Highline ve Highline+ donanımlarında kullanılabiliyor.

1.0 litrelik TSI turbo benzinli motor 110 beygir gücü ve 175 Nm tork üretiyor. Araçlar artık ısı yalıtımlı camlarla birlikte geliyor. Polo ve Vento birkaç ay önce tasarımlarında küçük değişiklikler aldı ve bu nedenle araçlarda kozmetik değişiklikler yapılmadı. Ameo, BS6 versiyonlarının gelmesiyle birlikte artık üretilmiyor.

Volkswagen Polo BS6 Fiyatı:

1.0 MPI, 6 vitesli manuel şanzıman – 8.000 – 10.600 dolar

1.0 TSI, 6 vitesli otomatik şanzıman – 10.900 – 13.000 dolar

Volkswagen Vento BS6 Fiyatı: