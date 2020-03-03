Volkswagen'in Yeni Elektrikli Otomobili ID.4 Adıyla Gelecek

Volkswagen, ID.3'ün ardından gelecek yeni elektrikli otomobilin adını açıkladı. Alman otomobil üreticisinin elektrikli araç ailesine eklenecek yeni model, ID.4 olacak.

Volkswagen'in elektrikli araçlara olan yönelimi devam ediyor. Şirket, daha önce ID. Crozz olarak karşımıza çıkan elektrikli otomobil konseptinin üretim versiyonunun ID.4 olarak adlandırılacağını doğruladı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ID.3'ün ardından bu isim hiç de şaşırtıcı değil ve şirket, ID.4'ün neredeyse üretime hazır olduğunu gösteren yeni fotoğraflar yayınladı. Mavi renkte karşımıza çıkan ID.4, oldukça sağlam bir görünüm sergiliyor. Araç, ön tarafında tamamen kapalı bir ızgaraya, LED farlara ve alt kısımda göze çarpan hava girişlerine sahip.

Volkswagen ID.4 daha ileriye doğru uzanan bir gövdeye ve onunla uyumlu, şık görünen bir ön camla karşımıza çıktı. Ayrıca aerodinamik kapı kollarına, eğimli bir tavana ve nispeten küçük bir arka cama da sahip. Arka tarafta ise boydan boya uzanan stoplar ve yukarı doğru uzanan bir tampon yer alıyor.

Alman otomobil üreticisi, yeni ID.4'ün iç tasarımında tamamen dijital bir kokpite geçeceğini ve araçtaki kontrollerin dokunmatik ve sezgisel sesli komutlarla sağlanacağını belirtti.

Volkswagen yeni elektrikli otomobili hakkında tüm detayları gizli tutuyor, ancak ID.4'ün Avrupa'da satışa sunulacağını doğruladı. ID.3'ün aksine, ID.4 Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika'da üretilen ve satılan global bir araç olacak. ID.4, MEB platformu üzerine inşa edilecek ve arkadan çekişli olarak piyasaya sürülecek.

ID.4'ün daha güçlü, dört tekerlekten çekişli bir modeli daha sonra gelecek ve o model iki elektrik motorundan güç alacak. Volkswagen performans özelliklerini açıklamasa da, dünya çapındaki Harmonize Hafif Araç Test Prosedürü'ne göre modellerden biri 500 km'ye kadar menzile sahip olacak. Volkswagen ID.4, bu yıl içerisinde tanıtılıp piyasaya sürülecek.