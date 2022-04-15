Volkswagen'in SUV sınıfındaki en başarılı otomobillerinden biri olan Tiguan, spoiler tarafında yaşanan problemler nedeniyle geri çağırılıyor. İşte araçta yaşanan sorun ve izlenilmesi gereken yol.

Alman otomotiv devi Volkswagen, piyasaya sürdüğü araçlarla birçok ülkede başarı sağlıyor. Hemen hemen her segment için ürün bulunduran şirket, bazı araçlarının satış rakamlarıyla da başarısını kanıtlıyor. O araçlardan biri olan ve 2007 yılından beri üretilen Tiguan, SUV sınıfında oldukça başarılı bir model olmasına karşın üretici tarafından geri çağırılıyor. Peki ama neden?

2019 yılında 778 bini aşan satış rakamıyla dönemin en çok satan Volkswagen aracı olan Tiguan, ortaya çıkan bir problem sebebiyle geri toplanacak. 2018-2021 yılları arasında fabrikadan çıkan araçların bazılarını geri çağıran Volkswagen, spoiler'ı yerine takarken uygulanan yanlış metodun sürücülere sorun yaşattığını söylüyor.

Volkswagen, 2018-2021 model Tiguan'ları geri çağırıyor

Sürekli artan şikayetler sonucu 2021 Kasım'da aracın spoiler'ındaki problemi araştırmaya başlayan Volkswagen, 2022 Mart'ı itibariyle sorunun kaynağını tespit etmiş durumda. Buna göre spoiler takılırken uygulanan yanlış metot, araç yolculuktayken spoiler'ın yerinden çıkmasına sebep oluyor. Bu da yoldaki diğer sürücüler için güvenlik riski oluşturuyor.

Standart seçeneğinde spoiler bulunmayan Volkswagen Tiguan'ın yalnızca dolu paketlerinde bu parça yer alıyor. Bu problemi ortadan kaldırmak için araçları ücretsiz bir şekilde onarmak isteyen şirket, ABD'deki 6.553 Tiguan aracını fabrikalara çağırdı.

Henüz diğer ülkeler ile ilgili bir açıklama yapılmazken, şirketin resmi internet sitesindeki panelden aracınızın fabrikaya çağırılıp çağırılmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Bunun için buradaki linke tıklamanız ve boşluğa aracınızın şasi numarasını girmeniz gerekiyor.