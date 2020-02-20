Dün Türkiye'ye yatırım kararını dördüncü kez erteleyen Alman otomotiv devi Volkswagen, nihai kararını bu yılın ortalarında vermeyi düşünüyor. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Volkswagen bir fabrika kuracaksa bu Manisa'da olacak" dedi.

Dünya genelinde 122 fabrikası bulunan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, iki yıllık bir çalışmanın ardından yeni fabrikasını Türkiye’ye kurmaya karar vermişti. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Fas ve Tunus olmak üzere altı ülkeyi; lokasyon, üretim koşulları, istihdam ve teşvik gibi konu başlıkları üzerinden mercek altına alan firma, nihai kararını ülkemizden yana kullanmıştı. Volkswagen’in Türkiye’yi tercih etmesinin en önemli faktörlerinden biri, hiç şüphesiz Türkiye’nin yıllık 40 bin araç alma garantisi ve 400 milyon euro değerindeki teşviki oldu.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketi olan Volkswagen, yatırım kararını açıklanmasının ardından Manisa’da 943.5 milyon TL sermayeli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adında bir şirket kurmuştu. Fakat Suriye’nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı 1.4 milyar euro değerindeki fabrika yatırımının rafa kaldırılmasına neden olmuştu.

Manisa'da kuracağı fabrikanın yatırımını dün itibarıyla dördüncü kez erteleyen Alman marka, nihai kararını bu yılın ortalarında vermeyi düşünüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, "Türkiye'nin iyi ekonomik performansı ve Almanların konuyu daha iyi kavramaları, fabrika kararını ciddi şekilde gündeme getirecek. Volkswagen bir fabrika kuracaksa bu, Manisa'da olacak” dedi.

Volkswagen'in böyle bir fabrikaya ihtiyacı olduğunu belirten Kanca, bu yatırımın en hızlı ve en iyi şekilde Türkiye'de kurulabileceğini söyledi. Aday ülkeler ile kıyaslandığında en etkili ve nitelikli yan sanayicinin Türkiye'de olduğunu ifade eden Kanca, “Bizim tarafımızda çok birşey değişmiş değil. Volkswagen'in kurmuş olduğu şirket hala duruyor. Fabrikayı kurmayı düşündüğü arazi hala duruyor. Genel olarak bakıldığında değişen tek şey Türkiye tarafında askeri harekat ve siyasi durum. Volkswagen'in yatırım kararını ertelemesini vergiye veya ekonomik sebeplere dayayanlar var. Sadece siyasi sebeplere dayandığını söyleyenler var. Bu erteleme konusunda çok net bir şey söylemek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa Akkalay ise Volkswagen’in İzmir Limanı'ndan büyük bir bölgeyi tahsis ettiği bilgisini paylaşarak Alman şirketin Türkiye yatırımından vazgeçmediğini gösterdiğini belirtti. Bu yatırımın tüm bölgeyi olumlu etkileyeceğini belirten Akkalay, "Volkswagen Türkiye'deki ilk yatırımını yapmak için bölgemizi seçti. Bu bizim için bir şans. Bu yatırımın ardından tedarikçi yatırımları olacaktır. Burada bir imalatçı firmanın yatırım yapması imalatçıya tedarik sağlayan firmaların da buraya gelmesini tetikleyecektir” değerlendirmesini yaptı.